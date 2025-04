DIRETTA RENATE PERGOLETTESE, CHI VINCERÀ?

Due obiettivi ben diversi tra le due formazioni che scenderanno in campo in questo venerdì 18 aprile 2025 alle ore 20:00. La diretta Renate Pergolettese vedrà quindi l’ottava in campionato contro la 15esima in classifica. Il Renate è una delle quattro squadre a 54 punti insieme a Virtus Verona, Trento e Atalanta U23. I nerazzurri nelle ultime due partite, dopo quattro vittorie di fila, hanno prima perso in casa con la Triestina e poi pareggiato col Trento.

DIRETTA/ Pergolettese Giana Erminio (risultato finale 0-1): la decide Tirelli (13 aprile 2025)

La Pergolettese sta rischiando grosso: le cinque sconfitte consecutive contro Padova, Arzignano, Alcione Milano, Virtus Verona e Giana Erminio hanno visto i gialloazzurri scendere fin al 15esimo posto, l’ultimo utile per salvarsi.

DOVE VEDERE DIRETTA RENATE PERGOLETTESE, STREAMING VIDEO

Se è nel vostro interesse vedere la diretta Renate Pergolettese, dovrete abbonarvi a Sky, precisamente il pacchetto Calcio. Diretta streaming che dunque sarà visibile su Sky Go di conseguenza.

DIRETTA / Trento Renate (risultato finale 0-0): squadre ai play-off (Serie C, 12 aprile 2025)

LE PROBABILI FORMAZIONI RENATE PERGOLETTESE

Il Renate si disporrà in campo con il modulo 3-5-2 con Nobile in porta, difeso da Spedalieri, Auriletto e Riviera. A centrocampo ci saranno invece Eleuteri, Vassallo, Esposito, Ghezzi e Mazzaroppi. Tandem offensivo De Leo-Calì.

La Pergolettese predilige invece l’assetto tattico 4-3-3 con Cordaro tra i pali. La difesa sarà composta da Tonoli, Stante, Lambrughi e Capoferri. Nella zona nevralgica del campo Fiorani, Careccia e Patanè con Parker, Basili e Di Biase attaccanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE RENATE PERGOLETTESE

Il Renate è favorito per la vittoria finale a 2.15 mentre il 2 fisso in favore della Pergolettese è offerto a 3.55 con la X a 2.90. Gol e No Gol rispettivamente a 2.08 e 1.64.

Video Renate Triestina (0-1)/ Gol e highlights: Ionita alimenta le speranze salvezza (Serie C, 6 aprile 2025)