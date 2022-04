Diretta/ Renate Pergolettese streaming video tv: pantere per il terzo posto (Serie C)

DIRETTA RENATE PERGOLETTESE: VERSO L’ALTA CLASSIFICA!

Renate Pergolettese, in diretta sabato 16 aprile 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Città di Meda sarà una sfida valida per la 37^ giornata del campionato di Serie C. L’ultima sconfitta sul campo della Juventus U23 ha complicato non poco i piani, ma a 4 punti dalla Feralpisalò le Pantere del Renate hanno ancora residue speranze di piazzamento sul podio del girone A, anche se alla fine il quarto posto sembra la base di partenza più probabile per affrontare i play off.

Diretta/ Mantova Pergolettese (risultato finale 0-2): la chiude Lepore nel finale!

Certo, la Pergolettese non potrà essere in vena di fare regali, con 2 sole lunghezze di vantaggio sul Trento quintultimo i cremaschi non possono permettersi distrazioni e dovranno provare a chiudere l’obiettivo della salvezza diretta. Nel match d’andata Pergolettese vincente di misura sul Renate grazie a una rete di Fonseca, Renate vincente 2-0 il 7 aprile 2021 nell’ultimo precedente disputato tra le due squadre a Meda.

Diretta/ Juventus U23 Renate (risultato finale 2-1): espulso Rossetti

DIRETTA RENATE PERGOLETTESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Renate Pergolettese non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Pergolettese Feralpisalò (risultato finale 1-1): Varas risponde a Miracoli!

PROBABILI FORMAZIONI RENATE PERGOLETTESE

Le probabili formazioni della diretta Renate Pergolettese, match che andrà in scena allo stadio Città di Meda. Per il Renate, Roberto Cevoli schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pizzignacco; Anghileri, Silva, Possenti, Ermacora; Baldassin, G. Esposito, Celeghin; Cicconi, Piscopo; Maistrello. Risponderà la Pergolettese allenata da Ettore Mussa con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Soncin; Lepore, Lucenti, Lambrughi, Villa; Zennaro, Mazzarani, Varas; Bariti, Guiu, Morello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Renate Pergolettese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Renate con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo della Pergolettese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.

© RIPRODUZIONE RISERVATA