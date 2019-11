Diretta Renate Pianese/ Streaming video tv: quote, nerazzurri favoriti (Serie C)

Renate Pianese, che sarà diretta dal signor Michele Delrio e si gioca alle ore 15:00 di domenica 17 novembre, rientra nel programma della quindicesima giornata per il girone A della Serie C 2019-2020. Una sfida che rappresenta una bella occasione per i nerazzurri, costantemente all’inseguimento del Monza per la promozione diretta: sono diventati 7 i punti da recuperare dopo il successo importante di Lecco, comunque vada la squadra di Aimo Diana si sta rivelando una grande sorpresa del girone dopo aver rischiato di retrocedere solo pochi mesi fa. E’ la corsa alla salvezza la realtà della Pianese, che però nel corso delle settimane ha dimostrato di poter puntare anche a qualcosa di più; intanto la scorsa domenica è arrivata una preziosa vittoria contro la Pergolettese che ha sensibilmente allontanato l’ultimo posto in classifica, e dunque si guarda in fiducia a questa diretta di Renate Pianese della quale, aspettandone il calcio d’inizio, possiamo intanto analizzare le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Renate Pianese non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, ma tutti gli appassionati della Serie C potranno seguire questa partita attraverso il portale Eleven Sports, che fornisce l’intera gamma della stagione di terza divisione in diretta streaming video – dunque mediante l’utilizzo di PC, tablet e smartphone – a tutti i suoi abbonati oppure a chi volesse di volta in volta acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE PIANESE

Diana gioca Renate Pianese con il 3-4-1-2: davanti al portiere Satalino avremo una linea difensiva comandata da Banlya e con Damonte e Possenti che saranno schierati ai suoi lati. I laterali avanzano a centrocampo: Guglielmotti a desta e Anghileri a sinistra, mentre in mezzo al campo dovrebbero agire Militari e Ranieri con Grbac che appare favorito per fareil trequartista. Dovrebbero essere ancora assenti Kabashi e Maritato: dunque, Galuppini sarà affiancato da De Sena nel reparto avanzato ma con Plescia che se la gioca. Sarà rombo di centrocampo per Marco Masi: la sua Pianese sarà in campo con Simeoni da vertice basso e Catanese a supporto dei due attaccanti che dovrebbero essere Momenté e Rinaldini. A completare la zona mediana saranno due mezzali come Regoli e Figoli, con Carannante che spera di avere una maglia dal primo minuto. In difesa manca lo squalificato Dierna: spazio allora per Ambrogio o Cason al fianco di Gagliardi, sugli esterni ci sarà la spinta di Giacomo Benedetti e Seminara mentre il portiere sarà Fontana.

QUOTE E PRONOSTICO

E’ la squadra di casa quella favorita in Renate Pianese, secondo quanto stimato dall’agenzia di scommesse Snai: il segno 1 per la vittoria dei nerazzurri vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 1,75 quando puntato, mentre con il segno 2 per il successo esterno dei toscani arriviamo ad un valore corrispondente a 4,75 volte la vostra scommessa. Con il segno X, che regola l’eventualità del pareggio, la vincita ammonterebbe a 3,30 volte quanto giocato.



