Diretta Renate Pontedera/ Streaming video tv: sfida delicata per Diana (Serie C)

DIRETTA RENATE PONTEDERA: SFIDA DELICATA PER DIANA E I LOMBARDI

Renate Pontedera, in diretta dal Città di Meda, è la partita in programma oggi, domenica 7 febbraio 2021, per la 23^ giornata della Serie C: fischio d’inizio previsto per le ore 15.00. Entriamo nel vivo del quarto turno di ritorno del girone A e con la diretta tra Renate e Pontedera prepariamoci ad assistere a una sfida veramente bollente. Padrone di casa saranno le pantere di Mister Diana, che dopo aver incassato un pesantissimo KO contro la Pro Vercelli nel turno precedente, ecco che paiono pronte a rialzare nuovamente la testa e riottenere la prima posizione nella classifica del girone.

I lombardi infatti da settimane sono impegnati in una lotta a distanza con il Como per la prima posizione nella graduatoria: i due club continuano a darsi in cambio in vetta ed è chiara intenzione del Renate oggi conquistare i tre punti, tornare leader e sopratutto rimanerci. A complicare i piani dei lombardi sarà però il Pontedera di Ivan Maraia, che pure è a caccia del quarto risultato utile di fila. I toscani infatti registrano alle spalle un trend davvero niente male e sperano oggi di poter continuare su questa strada, anche per rosicchiare ancora qualche piazzamento entro la top eight della classifica del girone. Le motivazioni certo oggi non mancheranno: chissà però che ci dirà il campo!.

DIRETTA RENATE PONTEDERA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Renate Pontedera non viene trasmessa sui canali della nostra televisione: l’appuntamento è riservato alla piattaforma Elevensports, che trasmette le partite del campionato di Serie C in diretta streaming video sia attraverso la propria piattaforma, ma anche in chiaro sul sito elevensports.it e attraverso i profili ufficiali social su Facebook e Twitter. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a interne

LE PROBABILI FORMAZIONI DI RENATE PONTEDERA

Per le probabili formazioni della diretta tra Renate e Pontedera, sicuramente entrambi gli allenatori vorranno oggi dar spazio ai titolari più in forma, benché pure siamo in un momento davvero concitato del terzo campionato nazionale. Partendo dallo schieramento di Mister Diana pure dobbiamo ricordare che oggi il tecnico dovrà fare per forza di cose a meno di Galuppini, fermato dal giudice sportivo dopo la sfida con la Pro Vercelli. In attacco potremo allora vedere oggi Nocciolini al fianco di Maistrello, con Kabashi titolare sulla tre quarti: per la mediana a 4 sarebbe dunque spazio per Marano e Lati al centro, mentre il duo con Anghileri e Gugliemotti agirebbe sulle corsie più esterne. Sarebbero poi per Diana pochi dubbi in difesa, con Silva, Santovito e Possenti confermati dal primo minuto.

Dovrebbe essere sempre il 3-4-1-2 il modulo di riferimento poi anche per le probabili formazioni del Pontedera, dove Maraia pure dovrà fare a meno di Regoli, squalificato. Ecco che allora in attacco oggi sarà spazio per Semprini in coppia con Magrassi (questo poi fresco di gol con la Carrarese), mentre Stanzani si collocherà sulla trequarti. A centrocampo poi dovrebbero farsi avanti dal primo minuto Barba e Vaccaro, mentre toccherà a Milani e Perretta agire come titolari in corsia. Nella difesa dei toscani infine non dovrebbero mancare dal primo minuto Risaliti, Matteucci e Caponi.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del match per la 23^ giornata della Serie C, non facciamo fatica a consegnare il favore del pronostico alla formazione lombarda, oggi padrona di casa. Pure il portale di scommesse Snai, per l’1×2 ha fissato a 1.77 il successo del Renate oggi, contro il più alto 4.50 segnato per la vittoria del Pontedera: il pareggio vale invece 3.45.

