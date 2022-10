Diretta/ Renate Pordenone streaming video tv: ramarri per il riscatto (Serie C)

DIRETTA RENATE PORDENONE: RISULTATO NON SOCNTATO

Renate Pordenone, in diretta domenica 2 ottobre 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Città di Meda sarà una sfida valevole per la 6^ giornata del campionato di Serie C. Ramarri a caccia di riscatto dopo la sconfitta nello scontro diretto in casa contro il Padova, primo ko stagionale per il Pordenone che con 10 punti nelle precedenti 4 partite aveva dato la sensazione di puntare al vertice sin dalle prime battute di questo campionato.

Il Renate ha iniziato il suo cammino con una sconfitta in casa del Novara ma si è rialzato alternando vittorie interne contro Sangiuliano City e Juventus U23 ai pareggi fuori casa contro Pro Vercelli e Pro Patria. Il 16 febbraio 2019 è terminato in parità, col punteggio di 1-1, l’ultimo Renate-Pordenone, con le Pantere che hanno battuto per l’ultima volta i Ramarri in casa con l’1-0 del 17 dicembre 2017, ultimo successo dei neroverdi in casa del Renate lo 0-2 del 6 febbraio 2016.

DIRETTA RENATE PORDENONE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Renate Pordenone non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Renate Pordenone sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE PORDENONE

Le probabili formazioni della diretta Renate Pordenone, match che andrà in scena allo stadio Città di Meda. Per il Renate, Andrea Dossena schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Drago; Angeli, Anghileri, Morachioli, Baldassin, Malotti, Rossetti, Silva, Marano, Colombini, Esposito. Risponderà il Pordenone allenato da Mimmo Di Carlo con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Festa; Andreoni, Pirrello, Negro, Benedetti; Zammarini, Burrai, Pinato; Deli; Magnaghi, Candellone.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE RENATE PORDENONE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Renate Pordenone, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Renate con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Pordenone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.20.

