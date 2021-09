Diretta/ Renate Pro Sesto streaming video tv: sestesi al cambio tecnico (Serie C)

DIRETTA RENATE PRO SESTO: OSPITI IN CRISI

Renate Pro Sesto, in diretta domenica 26 settembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Città di Meda sarà un sfida valevole per la quinta giornata d’andata del campionato di Serie C. I sestesi ripartono dopo l’esonero di Antonio Filippini, con l’ultimo 0-0 casalingo contro il Fiorenzuola che ha persuaso la dirigenza del club a operare il cambio di guida tecnica, con la Pro Sesto che è riuscita solamente a racimolare quest’ultimo punto dall’avvio di stagione, che pure si era aperto con l’eliminazione in Coppa Italia contro la Juventus U23.

Dall’altra parte il Renate sembra avere invece decisamente cambiato passo, con le ultime due vittorie in casa contro la Virtus Verona e in trasferta contro il Seregno. Successo questo che simboleggia bene il cambio di passo delle Pantere, che nel primo turno di Coppa Italia erano state eliminate proprio dal Seregno subendo un pesante 1-3 casalingo. Le due squadre lombarde si sono ritrovate tra i professionisti nella scorsa stagione, nel precedente allo stadio Città di Meda il 10 gennaio scorso è stato il Renate a vincere con un secco 2-0 firmato da una doppietta di Possenti.

DIRETTA RENATE PRO SESTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Renate Pro Sesto non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE PRO SESTO

Le probabili formazioni di Renate Pro Sesto, match che andrà in scena allo stadio Città di Meda. Per il Renate, Roberto Cevoli schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Drago; Anghileri, Silva, Possenti, Esposito S; Baldassin, Ranieri, Celeghin; Galuppini, Maistrello, Rossetti. Risponderà la Pro Sesto allenata da Stefano Di Gioia con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Del Frate, Pecorini, Caverzasi, Della Giovanna; Ghezzi, Gualdi, Gattoni, Brentan, Lucarelli; Scapuzzi, Grandi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Città di Meda, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Renate con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo della Pro Sesto, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.60.

