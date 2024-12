DIRETTA RENATE PRO VERCELLI: LOMBARDI A CACCIA DEL QUARTO POSTO

Venerdì 13 dicembre è la data della diretta Renate Pro Vercelli che aprirà la diciannovesima giornata del Girone A di Serie C con calcio d’inizio alle 20,30. La partita è tra due squadre che vivono momenti di forma opposti e sono divise in classifica ben nove punti. Il Renate di Foschi è settimo in classifica con 28 punti e ha vinto l’ultima partita giocata in casa della Pergolettese. Bene anche la Pro Vercelli che è tornata a vincere nell’ultima giornata superando la Feralpisalò dopo aver cambiato allenatore.

DIRETTA RENATE PRO VERCELLI, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire la diretta Renate Pro Vercelli sarà necessario un abbonamento ai canali di Sky che trasmetterà la partita anche in streaming sulle piattaforme di NOW TV e Sky GO. Avrete anche la possibilità di seguire la nostra diretta testuale che andrà a raccontarvi le azioni salienti della partita.

RENATE PRO VERCELLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo alle probabili formazioni della partita andando a vedere le possibili scelte dei due allenatori. Il Renate di Foschi andrà in campo con un 3-5-2 con Eleuteri, Spedalieri e Auriletto a comporre il trio difensivo davanti a Nobile che sarà il portiere. Ghezzi e Riviera saranno i due esterni di centrocampo a supporto delle due punte Di Nolfo e Plescia.

A tre anche Banchini che si affiderà a Clemente, Marchetti e De Marino per difendere la porta di Rizzo. Iezzi e Pino avranno compiti prettamente difensivi con Contaldo chiamato a giocare sulla trequarti e alle spalle delle due punte che saranno Comi e Emmanuello.

RENATE PRO VERCELLI, LE QUOTE

Abbiamo le quote dell’agenzia Betsson che definiscono il pronostico per la diretta Renate Pro Vercelli: il segno 1 che identifica la vittoria lombarda ha un valore che corrisponde a 2,18 volte la giocata, con il segno X per il pareggio arriviamo ad una quota che ammonta a 2,75 volte la posta in palio e infine il segno 2, che naturalmente regola il successo della Pro Vercelli, vale 3,75 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, ragione per cui è il Renate a essere favorito questa sera.