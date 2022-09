Diretta/ Renate San Giuliano City Nova streaming tv: matricola terribile (Serie C)

DIRETTA RENATE SAN GIULIANO CITY NOVA: OCCHIO AGLI OSPITI!

Renate San Giuliano City Nova, in diretta sabato 10 settembre 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Città di Meda sarà una sfida valevole per la 2^ giornata del campionato di Serie C. Gli ospiti si sono presentati in campionato come una matricola terribile: la formazione milanese ha immediatamente calato il poker nel match interno contro il Mantova, dimostrando immediatamente un feeling con la porta che potrebbe far comodo soprattutto in avvio di stagione.

Il Renate invece, abituato a veleggiare ai piani alti della classifica nell’ultima stagione, è stato “pizzicato” da un’altra neopromossa, il Novara, tris subito dalle Pantere che dovranno riscattarsi per dimostrare che le loro ambizioni non sono velleità. Il San Giuliano City Nova ha affrontato anche il Monza in amichevole in estate andando a segno due volte, confermando un gioco d’attacco che ha avuto grande efficacia all’esordio tra i professionisti.

DIRETTA RENATE SAN GIULIANO CITY NOVA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Renate San Giuliano City Nova non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (anche se ci saranno collegamenti nel contenitore Diretta Gol Serie C di Sky), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE SAN GIULIANO CITY NOVA

Le probabili formazioni della diretta Renate San Giuliano City Nova, match che andrà in scena allo stadio Città di Meda. Per il Renate, Andrea Dossena schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Drago; Anghileri, Angeli, Possenti, Colombini; Marano, Squizzato; Malotti, Esposito, Morachioli; Maistrello. Risponderà il San Giuliano City allenato da Andrea Ciceri con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Sposito; Zanon, Serbouti, Bruzzone, Zugaro; Pedone, Guidetti, Morisini; Qeros, Cogliati, Anastasia.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Renate San Giuliano City Nova, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Renate con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l'eventuale successo del San Giuliano City Nova, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.85.











