DIRETTA RENATE SEREGNO/ Video streaming tv: sono appena due i precedenti

DIRETTA RENATE SEREGNO: I TESTA A TESTA

Sono appena due i precedenti della diretta di Renate Seregno ed entrambi disputati nel 2021. La prima sfida si disputò in casa dei nerazzurri nell’agosto scorso, un match valido per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia di Serie C. La partita terminò col risultato finale di 1-3. I padroni di casa la sbloccarono con Possenti, ma gli ospiti riuscirono a ribaltarla grazie a una doppietta di Cernigoi.

Nella ripresa dilagavano gli ospiti grazie a un gol al minuto 66 di Scognamiglio. Il match d’andata in casa del Seregno è l’unico altro precedente. In quell’occasione, era il 19 settembre scorso, bastò un gol a fare la differenza. Gli ospiti si imposero col risultato di 0-1 grazie a una rete di Maistrello al minuto 21. Sarà interessante vedere come andranno le cose nella partita di oggi.

DIRETTA RENATE SEREGNO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Renate Seregno di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite e del digitale terrestre. Per poter assistere al match, bisognerà affidarsi ad Eleven Sport. Come di consueto, la piattaforma offre la trasmissione di tutte le gare della terza serie italiana in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti offerti, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre, bisogna disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile seguire la gara su Smart Tv abilitate.

RENATE SEREGNO: VA IN SCENA IL DERBY BRIANZOLO

Renate Seregno, in diretta domenica 23 gennaio alle ore 14:30 dallo stadio Città di Meda, è valida per la ventitreesima giornata del Girone A di Serie C 2021-2022. Dopo il rinvio di due giornate, a causa del Covid-19, la terza serie italiana torna in campo. Il Renate è reduce dalla sconfitta subita in casa del Padova, partita terminata con il risultato di 2-0. Nonostante il risultato negativo nello scontro diretto, la squadra di Roberto Cevoli è rimasta nelle zone alte di classifica, occupando la terza piazza con 39 punti.

Il Seregno arriva alla sfida del Città di Meda, dopo la sconfitta rimediata in casa contro la Triestina, lo scorso dicembre. In quell’occasione, la squadra di Alberto Mariani è stata battuta con il punteggio di 0-1. Il Seregno ha perso due delle ultime tre giornate di campionate, e probabilmente la lunga pausa avrà fatto bene agli azzurri. Nella partita di andata dello scorso settembre, il Renate ha conquistato i tre punti, vincendo di misura con il risultato di 0-1 in casa del Seregno.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI RENATE SEREGNO

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Renate Seregno, le quali si affronteranno nella gara valevole per la ventitreesima giornata del Girone A di Serie C. Il tecnico di casa, Roberto Cevoli dovrebbe optare per un 4-3-1-2. Ecco la probabile formazione titolare del Renate: Drago; Anghileri, Silva, Possenti, Esposito A.; Marano, Ranieri, Celeghin; Galuppini; Maistrello, Chakir.

Alberto Mariani, allenatore del Seregno dovrebbe rispondere schierando la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la probabile formazione del Seregno in vista della gara in trasferta contro il Renate: Fumagalli, Rossi, Borghese, Galeotafiore; Gemignani, Jimenez Castillo, Raggio Garibaldi, Valeau; Signorile; Cernigoi, Cocco.

