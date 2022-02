Diretta/ Renate Sudtirol streaming video tv: esame per la capolista (Serie C)

DIRETTA RENATE SUDTIROL: GRANDE SFIDA!

Renate Sudtirol, in diretta sabato 5 febbraio 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli sarà una sfida valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C. Duro esame per la capolista impegnata sul campo della terza della classe, anche se il Sudtirol ha approcciato al 2022 come meglio non poteva, con quattro vittorie consecutive tra Coppa e campionato e l’ultimo successo interno sull’Albinoleffe che ha consentito agli altoatesini di restare a +5 sul Padova secondo.

Il Renate proverà a fermare la corsa della formazione che sta dominando il girone A anche per ricacciare indietro gli assalti della Feralpisalò che punta al terzo posto in classifica. Brianzoli frenati in casa nell’ultimo match, 0-0 contro il Fiorenzuola. Nel match d’andata 2-0 per il Sudtirol contro il Renate con gol di Broh, autore di una doppietta decisiva. Ultimo precedente in casa del Renate datato 16 dicembre 2018, Sudtirol vincente col punteggio di 0-1 grazie a una rete messa a segno da Berardocco su rigore.

DIRETTA RENATE SUDTIROL STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Renate Sudtirol è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 258 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE SUDTIROL

Le probabili formazioni della diretta Renate Sudtirol, match che andrà in scena al Città di Meda. Per il Renate, Roberto Cevoli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Albertoni; Anghileri, Possenti, Silva, Ermacora; Cicconi, Ranieri, Gavioli; Piscopo; Maistrello, Morachioli. Risponderà il Sudtirol allenato da Ivan Javorcic con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Poluzzi; De Col, Curto, Vinetot, Davi; Tait, Gatto, Broh; Casiraghi, Galuppini; Odogwu.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Renate Sudtirol al Città di Meda, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Renate con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo del Sudtirol, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.90.



