DIRETTA/ Renate Trento video streaming tv: lombardi avanti nei precedenti (Serie C, 23 dicembre 2023)

La diretta di Renate Trento ci porta indietro nel tempo, esaminando i precedenti tra le due squadre e cercando di capire quale delle due possa essere considerata la favorita da un punto di vista storico. Questo incontro ha già vissuto quattro capitoli, e il breve libro di questa rivalità presenta una storia chiara: 3 vittorie per il Renate e una per il Trento, ottenuta solo nella scorsa stagione. La storia si è già dipanata in modo inequivocabile, ma ogni partita è un capitolo unico che può portare nuovi sviluppi. L’inserimento della vittoria del Trento nella scorsa stagione aggiunge un elemento di imprevedibilità a questa rivalità consolidata.

Sarà interessante vedere se il Trento sarà in grado di confermare il successo precedente o se il Renate manterrà la sua superiorità storica. La diretta di oggi diventa così un nuovo capitolo in questa saga calcistica, con l’emozione di scoprire come si svilupperà la trama tra Renate e Trento. Di sicuro sarà una partita combattuta e co molti gol, come insegna la storia delle due squadre. (agg. Gianmarco Mannara)

RENATE TRENTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Renate Trento sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Renate Trento in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

MATCH DELICATO

Renate Trento, in diretta sabato 23 dicembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Città di Meda, sarà una sfida valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C. Una vittoria è cercata con urgenza dal Renate, desiderio espresso da ben dieci turni e con tre sconfitte consecutive sulle spalle (l’ultima sul campo della Giana Erminio), e sarà ribadito nella partita contro il Città di Meda contro il Trento.

I nerazzurri, ora sotto la guida di Alberto Colombo dopo l’esonero di Massimo Pavanel seguito dalla sconfitta di due turni fa contro l’AlbinoLeffe, sono scivolati al quattordicesimo posto con 20 punti e attualmente sono fuori dalla lotta per i playoff. Dall’altra parte, il Trento si trova in una posizione leggermente migliore con 25 punti, occupando il decimo posto, l’ultima posizione valida per la zona playoff. La squadra guidata dall’esperto Bruno Tedino, dopo tre sconfitte consecutive, si è notevolmente rilanciata con una vittoria convincente per 4-1 contro il Vicenza al Briamasco.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE TRENTO

Le probabili formazioni della diretta Renate Trento, match che andrà in scena allo stadio Città di Meda. Per il Renate, Alberto Colombo schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fallani, Amadio, Auriletto, Mondonico, Bracaglia, Baldassin, Esposito, Garetto, Rolando, Bianchimano, Procaccio. Risponderà il Trento allenata da Bruno Tedino con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Russo, Frosinini, Ferri, Vitturini, Obaretin, Di Cosmo, Sangalli, Vaglica, Anastasia, Rada, Attys.

RENATE TRENTO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Renate Trento, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Renate con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo del Trento, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.15.

