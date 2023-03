DIRETTA/ Renate Triestina video streaming tv: i precedenti sono in equilibrio

DIRETTA RENATE TRIESTINA: I TESTA A TESTA

Diretta di Renate Triestina che presenta una sfida dall’alto contenuto di equilibrio. Le due formazioni si sono affrontate nel passato ben 7 volte, in un arco temporale che va dal 2017 al 2022. Lo storico al momento vede le due squadre in perfetta parità con tre vittorie per parte ed un pareggio, nell’ultimo scontro nella gara di andata. La prima partita tra le due squadre, è stata decisa dal gol di Nicola Pavan, oggi al Cittadella ma nel 2017 in veste blu e nera del Renate. Il secondo incontro è stato vinto, invece, dalla Triestina con il risultato di 1-3.

Così come le due successive partite con i successi ancora dagli alabardati rispettivamente di 1-3 e 2-0. Per riassaporare una vittoria del Renate occorre aspettare il 2021 con la gara terminata con il risultato di 2-1. Nel 2022 ben due sfide: la prima con il successo lombardo per 0-2, con la 4 vittoria esterna in questa speciale classifica, ed il pareggio della gara di andata dell’odierno campionato (1-1). Il pareggio della gara di andata è arrivato con la rete dell’ex Frosinone Luca Paganini sul finire del primo tempo ed il pari, degli ospiti, firmato dall’esperto difensore Marcello Possenti. (Marco Genduso)

RENATE TRIESTINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Renate Triestina non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Renate Triestina sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

RENATE TRIESTINA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Renate Triestina, in diretta alle ore 14.30 di mercoledì 15 marzo 2023 allo stadio Città di Meda, è una gara valida per la 32° giornata del girone A di Serie C. Ci si gioca tanto questo pomeriggio tra due squadre reduci da una brutta sconfitta. Di fronte una squadra che vuole blindare il posizionamento playoff e un’altra alla disperata ricerca di punti salvezza: gara da dentro o fuori.

Il Renate è sesto in classifica con 45 punti, frutto di dodici vittorie, nove pareggi e dieci sconfitte. I nerazzurri sono reduci da due sconfitte di fila, l’ultima per 3-0 contro la Pergolettese. La Triestina, invece, è penultima a quota 29 punti, frutto di sette vittorie, otto pareggi e sedici sconfitte. I biancorossi nell’ultimo turno hanno superato 2-0 la Pro Patria.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE TRIESTINA

Qualche ballottaggio ancora da valutare per i due allenatori, andiamo ad analizzare le probabili formazioni della diretta Renate Triestina. Partiamo dai nerazzurri, il modulo è il solito 4-3-3: Drago, Marano, Silva, Angeli, Colombini, Baldassin, Esposito, Nelli, Malotti, Sorrentino, Ghezzi. Passiamo adesso agli alabardati, schierati con il consueto 4-4-2: Matosevic, Germano, Piacentini, Masi, Rocchetti, Tessiore, Celeghin, Gori, Paganini, Tavernelli, Adorante.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Renate Triestina vedono favorita la formazione di casa. Prendiamo come riferimento i numeri di Goldbet: la vittoria del Renate è a 1,80, il pareggio è a 3,25, mentre il successo della Triestina è a 4,10. L’Under 2,5 è a 1,40, mentre l’Over 2,5 è quotato 2,50. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 2,30 e 1,55.

