DIRETTA/ Renate Triestina streaming video tv: 4 i precedenti del match

DIRETTA RENATE TRIESTINA: LO STORICO

Non si può certo parlare di una grande tradizione storica in vista della diretta di Renate Triestina, tuttavia questa partita del girone A di Serie C vanta quattro precedenti tutti molto recenti, disputati nelle stagioni 2017-2018 e 2018-2019, prima che lombardi e giuliani venissero separati in gironi differenti negli ultimi due campionati di Serie C. Oggi dunque riecco Renate Triestina, la cui storia ci parla di un successo del Renate nel primo incrocio di sempre, seguito però da ben tre vittorie consecutive della Triestina, che di conseguenza ha preso il sopravvento nel bilancio dei testa a testa.

In particolare, possiamo osservare che il fattore campo incide in negativo: i due precedenti in casa del Renate sono finiti infatti con altrettante vittorie della Triestina, mentre c’è una vittoria per parte nelle due partite disputate nel capoluogo giuliano. Il Renate oggi riuscirà a spezzare quindi questa maledizione casalinga? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA RENATE TRIESTINA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Renate Triestina è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 256 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

Renate Triestina, in diretta domenica 24 ottobre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Città di Meda, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Brianzoli in serie sì dopo gli ultimi risultati positivi, tre vittorie e un pareggio negli ultimi quattro match disputati, con l’ultimo successo ottenuto con un emozionante 2-3 sul campo del Lecco, che nel suo cammino aveva piegato anche la capolista Padova. Le Pantere mantengono il terzo posto a braccetto con la Feralpisalò, a -3 dal Padova primo e a -1 dal Sudtirol secondo.

Dall’altra parte la Triestina sembra aver ritrovato la strada giusta dopo un inizio di campionato difficile, alabardati vittoriosi nell’ultimo match interno contro il Mantova: è stata la seconda vittoria consecutiva per gli uomini allenati da Bucchi, ora saliti da soli all’ottavo posto in classifica. Il 28 ottobre 2018 la Triestina ha vinto l’ultimo precedente in casa del Renate con il punteggio di 1-3, le due squadre si sono affrontate solo 2 volte in casa brianzola e i padroni di casa non hanno mai vinto.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE TRIESTINA

Le probabili formazioni della diretta Renate Triestina, match che andrà in scena allo stadio Città di Meda. Per il Renate, Roberto Cevoli schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Drago; Anghileri, Silva, Possenti, Ermacora; Ranieri, Celeghin, Baldassin; Galuppini; Rossetti, Chakir. Risponderà la Triestina allenata da Cristian Bucchi con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Martinez, Negro, Lopez, Ligi; Rapisarda, Crimi, Giorno, Iotti; Galazzi, Gomez, De Luca.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Città di Meda, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Renate con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo della Triestina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.15.



