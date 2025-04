DIRETTA RENATE TRIESTINA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo adesso ai numeri della diretta di Renate Triestina, prima di concederci il commento live. La Triestina ha segnato leggermente più gol nel corso della stagione, con una media di 0.97 reti a partita contro lo 0.91 del Renate, ma ha anche subito di più, incassando 1.26 gol a partita rispetto allo 0.97 dei lombardi. Questo dato si riflette anche nelle partite con Over 1.5, dove la Triestina ha una percentuale più alta (64.71% contro il 44.12% del Renate), segnale di un maggior numero di incontri con più reti. Dal punto di vista difensivo, il Renate ha mantenuto la porta inviolata in 14 occasioni, quattro in più rispetto ai friulani, confermando una tenuta difensiva più solida.

La Triestina, invece, è una squadra che tende a partire più forte, come dimostrano le statistiche sul primo tempo, con una percentuale maggiore di partite terminate con almeno un gol nei primi 45 minuti. Sul piano disciplinare, il Renate si dimostra più aggressivo e falloso, avendo ricevuto un numero significativamente maggiore di cartellini gialli rispetto alla Triestina. Ora via al commento live della diretta di Renate Triestina. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA RENATE TRIESTINA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Gli abbonati a Sky potranno vedere la diretta Renate Triestina sia sul canale Sky Sport Max che su Sky Sport 252. L’applicazione Sky Go fornirà invece lo streaming di questa partita agli iscritti così come farà pure Now, tramite il servizio di Now Tv.

RENATE TRIESTINA, CI SONO ANCORA CHANCES PER SALVARSI

Comincia domenica 6 aprile 2025 alle ore 17:30 la diretta Renate Triestina. Presso lo Stadio Mino Favini di Meda i padroni di casa proveranno a difendere la sesta posizione sin qui raggiunta con i loro cinquantatre punti, gli stessi guadagnati pure dal Trento e dall’Albinoleffe che li precedono essendo in vantaggio negli scontri diretti. Le Pantere, che hanno ottenuto l’ennesimo successo nello scorso turno di campionato battendo fuori casa l’Arzignano, non vogliono nemmeno farsi raggiungere dall’Atalanta Under 23.

La Triestina è invece in calo dopo la lunga cavalcata verso la salvezza cominciata con l’arrivo in panchina di mister Umberto Tesser. I biancorossi sono in diciassettesima posizione con trentatre punti, viziati dai cinque di penalizzazione inflitti dalla Federazione, ed hanno perso le ultime due partite rispettivamente contro Giana Erminio prima e Feralpisalò poi. Gli alabardati possono ancora mantenere la categoria sebbene la coppia formata da Lumezzane e Pergolettese sia distante al momento sei lunghezze.

RENATE TRIESTINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

I padroni di casa non dovrebbero discostarsi molto dal recente 3-4-2-1 con Nobile, Spedalieri, Auriletto, Riviera, Eleuteri, Vassallo, Esposito, Ghezzi, Delcarro, Calì e De Leo scelto da mister Foschi se parliamo delle probabili formazioni della diretta Renate Triestina. Chi potrebbe invece decidere di modificare qualcosa è il tecnico Umberto Tesser che potrebbe dunque non puntare di nuovo sul 4-3-1-2 con Ross, Jonsson, Silvestri, Frare, Tonetto, Fiordilino, Correia, Ionita, D’Urso, Strizzolo ed Olivieri dall’inizio delle ostilità.

DIRETTA RENATE TRIESTINA, LE QUOTE

Le quote proposte dalle varie agenzie di scommesse sembrano indicare una partita abbastanza tirata e dall’esito finale non poi così scontato come si potrebbe pensare data la situazione della classifica per la diretta Renate Triestina. Se prendiamo in esame le cifre offerte da Snai possiamo dire che le Pantere sono leggermente in vantaggio nella corsa ai tre punti in palio con l’1 fissato a 2.50 ma gli alabardati non sono poi così distanti visto il 2 quotato a 2.60. Il pareggio è invece l’opzione meno probabile ed è infatti pagata a 3.10 per chi volesse puntare sull’x.