DIRETTA/ Renate Vicenza (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si comincia! (17 febbraio 2024)

DIRETTA RENATE VICENZA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Le statistiche prima della diretta di Renate Vicenza mostrano dei pattern molto interessanti e alcuni sono anche divertenti, infatti sembrerebbe che il Renate ami tenere il pubblico con il fiato sospeso fino agli ultimi minuti della partita. La squadra ha dimostrato una notevole abilità nel segnare nei momenti più tesi, specialmente tra il minuto 76 e il 90. Questo suggerisce un approccio tenace e la capacità di sfoderare il colpo giusto quando conta di più. Anche il Vicenza ha dimostrato di non mollare mai, con una buona percentuale di gol segnati nei minuti finali. Sembrano essere pronti a lottare fino all’ultimo secondo, mantenendo la partita aperta anche quando il cronometro avanza.

Quando il Renate si porta in vantaggio a casa, sembra trovare la strada per la vittoria in un’ampia percentuale di casi, indicando una capacità di gestire e capitalizzare sui momenti positivi. Tuttavia, se trovano un ostacolo iniziale, la sfida di rimontare sembra essere più impegnativa. La formazione ospite, d’altra parte, mostra una grande resilienza quando si trova in vantaggio in trasferta. Hanno una notevole abilità nel consolidare e difendere un vantaggio, portando a casa la vittoria nella stragrande maggioranza delle situazioni. (agg. Gianmarco Mannara)

RENATE VICENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Renate Vicenza sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Renate Vicenza e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

RENATE VICENZA: LANEROSSI IN GRANDE RIPRESA!

Renate Vicenza, in diretta sabato 17 febbraio 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio Città di Meda, sarà una sfida valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie C. Il Renate si trova attualmente al dodicesimo posto nella classifica del Girone A di Serie C, con 32 punti in venticinque partite disputate e una partita ancora da giocare. La squadra guidata da mister Alberto Colombo ha appena interrotto una serie di tre sconfitte consecutive, ottenendo una vittoria al “Nereo Rocco” contro la Triestina. Con soli 4 punti di vantaggio sul Novara, posizionato nella zona play out, i nerazzurri si trovano a metà classifica, con solo 3 punti di distacco dalla Pro Patria, che si trova in zona play off.

Il Vicenza occupa attualmente la quarta posizione nella classifica del Girone A di Serie C, avendo ottenuto 43 punti in ventisei partite. La squadra allenata da Stefano Vecchi sembra essere tornata in forma nelle ultime settimane, con tre vittorie consecutive (l’ultima al “Menti” contro la Pro Vercelli) che hanno aumentato la fiducia del gruppo. Con soli un gol subito nelle ultime quattro partite, i biancorossi hanno rinforzato la difesa per avvicinarsi a soli 3 punti dalla terza posizione occupata dalla Triestina.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE VICENZA

Le probabili formazioni della diretta Renate Vicenza, match che andrà in scena allo stadio Città di Meda. Per il Renate, Alberto Colombo schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fallani; Vimercati, Alcibiade, Bosisio; Tremolada, Baldassin, Esposito, D’Orsi; Currarino, Bocalon, Pinzauti. Risponderà il Vicenza allenato da Stefano Vecchi con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Confente; Sandon, Golemic, Cuomo; Costa, Tronchin; Ronaldo, Talarico; Della Morte; Ferrari, Pellegrini.

RENATE VICENZA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Renate Vicenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Renate con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Vicenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.75.











