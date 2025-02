DIRETTA RENATE VICENZA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Arriva il fatidico momento della diretta di Renate Vicenza, match che dal punto di vista delle statistiche ci mostra una partita interessante che potremmo approfondire in questo aggiornamento visto che siamo arrivati alla rubrica delle statistiche. Iniziamo con il dire che il Renate è una squadra che punta molto sul contropiede, a dimostrarlo abbiamo due indizi: il blocco difensivo davvero basso, quasi 22 metri arrotondando per difetto. In più abbiamo un numero di cross progressivi che in media sono 29 a partita.

DIRETTA/ Vicenza Alcione Milano (risultato finale 4-1): la chiude Talarico! (26 gennaio 2025)

Questo ci porta poi dal Vicenza, uno stile tattico molto simile ma stiamo anche parlando della squadra che recupera più palloni nella propria metà campo della Serie C, questo con un numero di 46 recuperi in media a partita. La squadra riesce anche a segnare un gol e mezzo a partita anche se nelle ultime tre partite questa media si è abbassata a 1,3. Vedremo se il Vicenza confermerà ciò che dicono i numeri, noi vi invitiamo a rimanere su questa pagina perché tra poco partirà il commento live della diretta di Renate Vicenza, non mancate! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Renate Virtus Verona (risultato finale 0-3): la chiude Contini! (Serie C, 25 gennaio 2025)

INFO STREAMING, VIDEO, TV PER SEGUIRE LA DIRETTA RENATE VICENZA

Al fine di poter seguire la diretta Renate Vicenza sarà imperativo essere iscritti a Sky. La piattaforma satellitare garantirà la visione dell’evento per tutti i suoi abbonati almeno in formato streaming adoperando l’applicazione ufficiale denominata Sky Go.

BIANCOROSSI SEMPRE SECONDI

La diretta Renate Vicenza è stata fissata per tiene sabato 1 febbraio 2025 alle ore 17:30. Presso lo Stadio Mino Favini di Meda i padroni di casa sono chiamati ad affrontare un avversario decisamente complicato almeno sulla carta alla vigilia visto il cammino percorso dagli ospiti durante questa stagione 2024/2025. Le Pantere hanno inoltre bisogno di uscire da una crisi che li ha visti perdere finora tutte e quattro le gare disputate dall’inizio dell’anno solare, l’ultima delle quali subita nettamente in casa contro la Virtus Verona, non riuscendo più a migliorare i trentaquattro punti acquisiti brillantemente in precedenza e rischiando anzi di perdere il piazzamento in zona playoff.

DIRETTA/ Pro Patria Vicenza (risultato finale 0-3): tris vicentino! (19 gennaio 2025)

I biancorossi, invece, mantengono saldamente il secondo posto ottenuto con ben diciassette successi stagionali e vorrebbero portare a cinque il filone ininterrotto di vittorie avendo anche rifilato un poker di recente all’Alcione Milano. Il Padova capolista rimane lontano sei lunghezze ma i biancoscudati hanno rallentato la loro corsa e potrebbero commettere ulteriori passi falsi che i Berici di mister Vecchi potrebbero sfruttare per insidiarli in vetta alla graduatoria.

RENATE VICENZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

La diretta Renate Vicenza prenderà avvio tra non molto tempo e le probabili formazioni di lasciano pensare al 3-5-2 con Ombra, Pellizzari, Auriletto, Gardoni, Kolaj, Delcarro, Cali, Mastromonaco, Riviera, Satriano e Bocalon come modulo adatto ai padroni di casa di mister Foschi. La scelta dovrebbe invece virare sul 3-4-1-2 con Confente, Sandon, Laezza, Leverbe, Talarico, Zonta, Ronaldo, F. Costa, Della Morte, Morra e Rolfini per gli ospiti del tecnico Vecchi.

LE QUOTE DEI BOOKMAKERS PER RENATE VICENZA

Il fattore campo non dovrebbe bastare ai padroni di casa diretta Renate Vicenza, almeno nel pronostico secondo le quote Snai. Infatti un colpo esterno del Vicenza varrebbe appena 1,50 volte la posta in palio sul segno 2, mentre si sale a 3,50 in caso di pareggio ed infine a 6,25, che è l’intrigante proposta sul segno 1 qualora vincesse il Renate.