Diretta Renate Virtus Verona streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live per la partita di Serie C, oggi 8 novembre 2025
DIRETTA RENATE VIRTUS VERONA (RISULTATO 0-0): PRIME BATTUTE DI GARA
In Lombardia la partita fra Renate e Virtus Verona è cominciata da poco più di una ventina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali del match le emozioni realmente degne di nota scarserggiano e gli ospiti vanno al tiro con Patanè gestito senza problemi dal portiere Nobile solo intorno al 21′. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)
RENATE VIRTUS VERONA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV
Se non sarete allo stadio, l’abbonamento a Sky Sport, per i suoi canali o per i relativi servizi per la diretta streaming video serviranno per la diretta Renate Virtus Verona in tv.
SI GIOCA
Cosa dicono i numeri della diretta di Renate Virtus Verona? Facciamo un passo verso le statistiche in maniera tale da capire chi tra queste due squadre avrà il favore del campo e in questo modo capiremo anche chi riuscirà a fare mente locale nel corso del match. Il Renate è una delle squadre più ordinate del girone: 51% di possesso, 1,4 xG, 1,1 xGA, e un recupero palla medio a 39 metri. Il 66% delle azioni pericolose nasce da costruzioni centrali, ma i brianzoli faticano a capitalizzare (solo 29% dei tiri nello specchio trasformati).
La Virtus Verona risponde con la solita grinta: 1,6 xG, 1,5 xA, e 15,6 falli a partita, ma anche 11,0 km percorsi medi per giocatore. Il 58% delle occasioni da gol nasce da palle recuperate nella metà campo avversaria, segno di una pressione costante e ben organizzata. Sul piano disciplinare, Virtus più sanzionata (3,3 gialli di media), Renate più “pulito” (1,9 ammonizioni). Renate più efficace nella ripresa (61% dei gol dopo il 60’), Virtus più pericolosa a inizio gara. Adesso via al commento live della diretta di Renate Virtus Verona, il fischio di inizio sta per arrivare! (agg. Gianmarco Mannara)
DUE SQUADRE AL BIVIO
Una è ai limiti della zona playoff, l’altra è in zona playout, ma tutto sommato ci sono solo tre punti di differenza: è meglio non fare troppi calcoli verso la diretta Renate Virtus Verona, che alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, sabato 8 novembre 2025, si disputerà per la tredicesima giornata del girone A di Serie C allo Stadio Mino Favini di Meda.
I padroni di casa del Renate sono messi meglio e puntano su questo turno per consolidarsi in zona playoff e tenere lontano ogni spiffero rischioso. È una necessità abbastanza impellente, perché in realtà il Renate non vice da tre giornate e anche il pareggio sul campo del Lumezzane di settimana scorsa non può essere considerato come un acuto.
La Virtus Verona d’altronde non vince da parecchie giornate ed è reduce da un brutto 0-3 casalingo contro il Trento, per cui adesso la formazione scaligera è in zona playout. Senza fare drammi, perché la classifica è ancora cortissima e tutto potrebbe cambiare in breve tempo, sarebbe auspicabile svoltare al più presto.
Ecco perché parliamo di bivio nella diretta Renate Virtus Verona: i lombardi potrebbero consolidarsi nei playoff, i veneti potrebbero firmare aggancio, ma ovviamente ci potrebbe anche essere l’ipotesi negativa. Il campo di Meda dovrà quindi aiutarci a capire quali potrebbero essere gli orizzonti stagionali di entrambe le formazioni.
PROBABILI FORMAZIONI RENATE VIRTUS VERONA
Il modulo 3-5-2 dovrebbe essere la scelta di Luciano Foschi per i brianzoli nelle probabili formazioni per la diretta Renate Virtus Verona. Nobile in porta, il capitano Auriletto in difesa, Bonetti a centrocampo potrebbero formare l’asse portante che infine potrebbe culminare per il Renate con la coppia d’attacco titolare formata dai favoriti Karlsson e Kolaj.
Lo storico patron-allenatore della Virtus Verona, Luigi Fresco, potrebbe rispondere con uno speculare 3-5-2. Qui Fanini e Mancini potrebbero essere le due punte, con capitan Zarpellon perno del centrocampo scaligero e la difesa a tre imperniata su Munaretti davanti al portiere veronese Sibi.
PRONOSTICO E QUOTE
Padroni di casa lombardi favoriti oggi pomeriggio secondo le quote Snai per il pronostico sulla diretta Renate Virtus Verona. Un successo del Renate è infatti indicato a 1,97, contro la quota di 3,15 in caso di pareggio e il valore di 3,55 volte la posta qualora oggi i veronesi facessero il colpo.