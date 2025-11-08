Diretta Renate Virtus Verona streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live per la partita di Serie C, oggi 8 novembre 2025

DIRETTA RENATE VIRTUS VERONA (RISULTATO 0-0): PRIME BATTUTE DI GARA

In Lombardia la partita fra Renate e Virtus Verona è cominciata da poco più di una ventina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali del match le emozioni realmente degne di nota scarserggiano e gli ospiti vanno al tiro con Patanè gestito senza problemi dal portiere Nobile solo intorno al 21′. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA LUMEZZANE RENATE/ Risultato finale (0-0): Malotti vicino al colpo del ko! (Serie C, 2 novembre 2025)

RENATE VIRTUS VERONA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Se non sarete allo stadio, l’abbonamento a Sky Sport, per i suoi canali o per i relativi servizi per la diretta streaming video serviranno per la diretta Renate Virtus Verona in tv.

SI GIOCA

Cosa dicono i numeri della diretta di Renate Virtus Verona? Facciamo un passo verso le statistiche in maniera tale da capire chi tra queste due squadre avrà il favore del campo e in questo modo capiremo anche chi riuscirà a fare mente locale nel corso del match. Il Renate è una delle squadre più ordinate del girone: 51% di possesso, 1,4 xG, 1,1 xGA, e un recupero palla medio a 39 metri. Il 66% delle azioni pericolose nasce da costruzioni centrali, ma i brianzoli faticano a capitalizzare (solo 29% dei tiri nello specchio trasformati).

DIRETTA/ Virtus Verona Trento (risultato finale 0-3): la chiude Sangalli! (Serie C, 1 novembre 2025)

La Virtus Verona risponde con la solita grinta: 1,6 xG, 1,5 xA, e 15,6 falli a partita, ma anche 11,0 km percorsi medi per giocatore. Il 58% delle occasioni da gol nasce da palle recuperate nella metà campo avversaria, segno di una pressione costante e ben organizzata. Sul piano disciplinare, Virtus più sanzionata (3,3 gialli di media), Renate più “pulito” (1,9 ammonizioni). Renate più efficace nella ripresa (61% dei gol dopo il 60’), Virtus più pericolosa a inizio gara. Adesso via al commento live della diretta di Renate Virtus Verona, il fischio di inizio sta per arrivare! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Renate Lecco (risultato finale 0-1): tre punti agli ospiti (oggi 25 ottobre 2025)

DUE SQUADRE AL BIVIO

Una è ai limiti della zona playoff, l’altra è in zona playout, ma tutto sommato ci sono solo tre punti di differenza: è meglio non fare troppi calcoli verso la diretta Renate Virtus Verona, che alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, sabato 8 novembre 2025, si disputerà per la tredicesima giornata del girone A di Serie C allo Stadio Mino Favini di Meda.

I padroni di casa del Renate sono messi meglio e puntano su questo turno per consolidarsi in zona playoff e tenere lontano ogni spiffero rischioso. È una necessità abbastanza impellente, perché in realtà il Renate non vice da tre giornate e anche il pareggio sul campo del Lumezzane di settimana scorsa non può essere considerato come un acuto.

La Virtus Verona d’altronde non vince da parecchie giornate ed è reduce da un brutto 0-3 casalingo contro il Trento, per cui adesso la formazione scaligera è in zona playout. Senza fare drammi, perché la classifica è ancora cortissima e tutto potrebbe cambiare in breve tempo, sarebbe auspicabile svoltare al più presto.

Ecco perché parliamo di bivio nella diretta Renate Virtus Verona: i lombardi potrebbero consolidarsi nei playoff, i veneti potrebbero firmare aggancio, ma ovviamente ci potrebbe anche essere l’ipotesi negativa. Il campo di Meda dovrà quindi aiutarci a capire quali potrebbero essere gli orizzonti stagionali di entrambe le formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE VIRTUS VERONA

Il modulo 3-5-2 dovrebbe essere la scelta di Luciano Foschi per i brianzoli nelle probabili formazioni per la diretta Renate Virtus Verona. Nobile in porta, il capitano Auriletto in difesa, Bonetti a centrocampo potrebbero formare l’asse portante che infine potrebbe culminare per il Renate con la coppia d’attacco titolare formata dai favoriti Karlsson e Kolaj.

Lo storico patron-allenatore della Virtus Verona, Luigi Fresco, potrebbe rispondere con uno speculare 3-5-2. Qui Fanini e Mancini potrebbero essere le due punte, con capitan Zarpellon perno del centrocampo scaligero e la difesa a tre imperniata su Munaretti davanti al portiere veronese Sibi.

PRONOSTICO E QUOTE

Padroni di casa lombardi favoriti oggi pomeriggio secondo le quote Snai per il pronostico sulla diretta Renate Virtus Verona. Un successo del Renate è infatti indicato a 1,97, contro la quota di 3,15 in caso di pareggio e il valore di 3,55 volte la posta qualora oggi i veronesi facessero il colpo.