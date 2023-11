Diretta/ Renate Virtus Verona (risultato finale 1-1): Zarpellon pareggia! (Serie C 25 novembre 2023)

DIRETTA RENATE VIRTUS VERONA (RISULTATO FINALE 1-1): ZARPELLON

Finisce qui la diretta Renate Virtus Verona, risultato di 1-1 sul campo delle Pantere. Sembrava una partita perfetta per i neroazzurri a fine primo tempo con un gol e un uomo di vantaggio vista la rete di Procaccio su rigore e dell’espulsione di Daffara.

Diretta/ Arzignano Renate (risultato finale 1-1): pareggia Baldassin! (Serie C, 18 novembre 2023)

Invece la sfida è terminata come detto in pareggio con Zarpellon che servito da Nalini sigla il pareggio al 65′. Il Renate ha provato a risistemare la situazione, ma non c’è più riuscita. Due punti gettati al vento per il Renate, un punto più che guadagnato dai rossoblu. (aggiornamento di Christian Attanasio)

Diretta/ Virtus Verona Lumezzane (risultato finale 0-2): la chiude Parodi! (Serie C, 18 novembre 2023)

DIRETTA RENATE VIRTUS VERONA (RISULTATO 1-0): GOL E ROSSO!

Termina il primo tempo della diretta Renate Virtus Verona, risultato di 1-0 con anche un cartellino rosso. Un prima frazione che si è infiammata proprio nel maxi-recupero. Al 50′ Currarino riceve, fa secco Faedo e colpisce la traversa. I nerazzurri nettamente più in partita si conquistano un calcio di rigore al sesto di recupero.

Una mischia su angolo che si conclude non solo col penalty, ma anche col cartellino rosso per il giocatore della Virtus Verona Daffara. Dal dischetto va Procaccio che fa il primo stagionale portando avanti i suoi. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA/ Renate Alessandria (risultato finale 0-2): 3 punti per i grigi!

DIRETTA RENATE VIRTUS VERONA (RISULTATO 0-0): PARITA’

Inizia la diretta Renate Virtus Verona, risultato di 0-0 fin qui. Al 7′ chance per gli ospiti con Pellegrino che mette in mezzo dove trova Possenti che rischia l’autorete. All’11’ giallo per Amadio al primo fallo su Daffara. La partita si incattivisce e tra il 20′ e il 22′ arrivano i gialli anche per Metilka e Gasperi.

Alla mezz’ora doppia occasione per il Renate con prima il diagonale di Sorrentino e successivamente sempre lui con il colpo di testa che non trova buona sorte. Nessun gol, ma varie occasioni. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA RENATE VIRTUS VERONA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte a Renate Virtus Verona evidenzia due squadre che si schierano rispettivamente al nono e quarto posto dell’attuale classifica del girone A di Lega Pro. Partendo dai padroni di casa si nota come siano piuttosto equilibrati nei propri dati statistici. I gol realizzati risultano essere 14 e altrettanti quelli subiti, conditi da 19 punti che li proiettano al nono posto in classifica dopo 14 partite giocate. Il miglior marcatore della formazione lombarda risulta essere Daniele Sorrentino con quattro reti in questo campionato.

Virtus Verona che dopo 14 partite si ritrova al quarto posto in classifica con 23 punti collezionati. Grande inizio di stagione per la formazione rossoblù che ha collezionato 18 gol in campionato e ne ha subiti uno in meno. Grande merito in zona gol va sicuramente dato all’attaccante Matteo Casarotto che è riuscito a colpire in sei occasioni le porte avversarie. Una vittoria oggi potrebbe significare avvicinarsi ulteriormente alle prime tre posizioni, rappresentate da Triestina, Padova e Mantova. (Marco Genduso)

RENATE VIRTUS VERONA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Renate Virtus Verona sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Renate Virtus Verona sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine.

VOGLIA DI RISCATTO

La diretta Renate Virtus Verona, in programma sabato 25 novembre alle ore 18:30, racconta della 15esima giornata di Serie C Girone A. Le pantere non stanno passando un bel periodo dato che la vittoria manca da metà ottobre, in occasione del 2-1 inflitto al Vicenza. I neroazzurri sono infatti reduci da 4 pareggi e 3 sconfitte che hanno fermato la loro corsa ai piani alti, visto che attualmente occupano la nona posizione in classifica.

Anche la Virtus Verona, nonostante sia quarta, sta avendo qualche difficoltà nel recente passato come dimostrano le tre sconfitte nelle ultime cinque. Due di questi ko sono arrivati tra le mura amiche contro Mantova e Lumezzane, entrambe per 2-0, più il pesante 4-0 subito dalla Giana Erminio. Un curioso dato che accomuna le sei sconfitte di quest’anno, una di queste in Coppa Italia Serie C, sono le zero reti segnate.

RENATE VIRTUS VERONA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Renate Virtus Verona vedono i padroni di casa scendere in campo col 4.3.3, In porta Fallani, difesa composta da Amadio, Auriletto, Alcibiade e Possenti a chiudere il reparto. Garetto e Tremolada mezzali con Gasperi regista mentre il tridente offensivo sarà Rolando, Maletic e Sartore.

La Virtus Verona risponde col 3-4-1-2. Tra i pali Sibi, terzetto difensivo formato da Daffara, Cabianca e Faedo. Zarpellon e Manfrin esterni con Metilika e Demirovic in cabina di regia. In avanti ci saranno Casarotto e Nalini mentre Danti agirà da trequartista.

RENATE VIRTUS VERONA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Renate Virtus Verona danno per favorita la squadra ospite seppur di poco. Infatti secondo bet365, il 2 fisso è dato a 2.55 contro il 2.60 dei neroazzurri. Il pareggio è dato a tre volte la posta in palio.

L’Over 2.5 è offerto a 2.35 rispetto all’1.57 dell’Under con la stessa soglia. Il Gol e il No Gol sono rispettivamente a 1.91 e 1.80.











© RIPRODUZIONE RISERVATA