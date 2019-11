Diretta Rende Monopoli/ Streaming video tv: biancorossi escono dalla crisi? (Serie C)

Rende Monopoli, diretta dall’arbitro Nicolò Marini, è la partita in programma oggi, domenica 3 novembre 2019, e valida per la 13^ giornata del girone C di Serie C: fischio d’inizio fissato per le ore 15.00. Si tratta di un incontro tra due formazioni che stanno vivendo un inizio di stagione diametralmente opposto. Il Rende infatti per effetto di un rendimento a dir poco negativo si trova all’ultimo posto della classifica generale con soli sei punti conquistati in 12 gare grazie ad una vittoria e ben 8 sconfitte per un bilancio realizzativo nettamente in passivo fatto di 7 gol realizzati e 23 incassati. Di altro genere è senza dubbio l’inizio di stagione del Monopoli che si trova al quinto posto della classifica insieme al Bari con 22 punti messi da parte grazie a 7 successi con 18 gol realizzati e 11 palloni raccolti nella propria porta. Focalizzando invece maggiormente l’attenzione su questa annata calcistica il Rende in casa ha raccolto 4 punti nelle 6 gare fino a questo momento giocate mentre il Monopoli in trasferta è avversario è abbastanza temibile in quanto ha ottenuto ben 10 punti su 18 mettendo a segno 7 reti ed incassandone soltanto 6.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Rende Monpoli non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: l’appuntamento classico con le partite di Serie C è sulla piattaforma Eleven Sports, che ancora una volta fornisce tutte le gare della stagione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video ai suoi abbonati, con l’alternativa dell’acquisto del singolo evento ad un prezzo precedentemente fissato. Per seguire le immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA RENDE MONOPOLI: LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Rende dovrebbe scendere in campo con l’ormai consueto 4-3-3 che secondo il tecnico Tricarico potrebbe essere la soluzione ideale per questo genere di incontro. In porta l’estremo difensore Savelloni, in difesa Vivacqua nel ruolo di terzino destro, in mezzo Germinio e Bruno mentre a spingere sulla corsia mancina ci sarà Scimia. In mezzo al campo spazio a Balze che giocherà assieme a Blaze, Morselli e Ndiaye mentre per quanto concerne il tridente d’attacco, Giannotti agirà sulla corsia destra, Murati nel mezzo e Vitofrancesco sulla corsia di sinistra. Il Monopoli dal proprio canto dovrebbe nuovamente confermare la difesa a 3 che così bene sta figurando in questa stagione con Ferrara, De Franco e Mercadane davanti all’estremo difensore Menegatti. In mediana Arena ad occuparsi delle geometrie di gioco con ai lati Piccinni e Giorno, sulla destra Rota e sulla sinistra Hadziosmanovic. In avanti il duo offensivo composto da Cuppone e Fella.

LA CHIAVE TATTICA

Ovviamente c’è una differenza tecnica e di prestazione in questo momento tra le due formazioni per cui gli ospiti sembrano essere favoriti per questo incontro che tuttavia potrebbe presentare numerose difficoltà soprattutto in ragione dell’esigenza della formazione di casa di dover fare quanti più punti possibile per sperare quanto meno di agganciare la zona playout. Ci attendiamo quindi un Rende abbastanza coperto il che potrebbe indurre il Monopoli a doversi scoprire per cercare di ottenere quei tre punti necessari per continuare la rincorsa al primo posto della graduatoria o quantomeno nel mantenere le prime posizioni.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le quote delle principali agenzie di scommessa attualmente presenti in Italia ed in particolar modo di Snai c’è una netta tendenza nel dare fiducia alla formazione ospite la cui vittoria è attualmente quotata soltanto 2,30. Invece l’eventuale successo da parte della formazione calabrese attualmente darebbe diritto a 3,05 volte la posta in palio contro il 3,10 previsto per il pareggio.



