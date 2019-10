Diretta Rende Sicula Leonzio/ Streaming video tv: sfida salvezza (Serie C)

Rende Sicula Leonzio, che sarà diretta dal signor Mattia Caldera, si gioca alle ore 18:30 di mercoledì 23 ottobre e vale per l’undicesima giornata nel girone C della Serie C 2019-2020. Uno scontro molto complicato per entrambe le formazioni che hanno voglia di rimanere ancorate al treno salvezza. La squadra calabrese è all’ultimo posto con appena 2 punti in attesa di capire cosa succederà al Rieti per quel che concerne un’eventuale penalizzazione. Sicula Leonzio che invece era partita con ben altri obiettivi e che si ritrova a lottare per rimanere in terza serie. Due formazioni che attraversano un periodo di forma non eccelso e che perciò daranno sicuramente vita ad una partita molto combattuta. Chi vincerà potrà davvero guardare con ottimismo la classifica, chi invece uscirà k.o. da questa sfida dovrà fare molta attenzione per evitare un’amara retrocessione. Nessuna delle due può permettersi passi falsi anche perché si tratterà di un turno infrasettimanale che potrà dire molto sul futuro di entrambe le squadre.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Una gara molto importante per la salvezza questa Rende Sicula Leonzio, e che non verrà trasmessa in diretta tv ma soltanto sui canali Eleven Sports, la piattaforma web che permette di vedere tutte le gare della serie C in diretta streaming video su pc, tablet e smartphone collegandosi direttamente al sito Eleven Sports con tutte le informazioni in merito agli eventi.

PROBABILI FORMAZIONI RENDE SICULA LEONZIO

Mister Tricarico schiererà il suo Rende con un 4-4-2 che avrà come obiettivo primario quello di evitare guai. Dunque in porta non mancherà Savelloni che bene sta facendo nonostante una difesa colabrodo. Reparto difensivo con Vitofrancesco e Blaze terzini mentre in mezzo ci saranno Germinio e Bruno. In mezzo al campo spazio per Scimia e Loviso con Ndiaye e Giannotti a fare lavoro di fascia. Libertazzi e Rossini invece dovranno provare ad ogni costo a fare gol per un Rende che è in crisi profonda.

La Sicula Leonzio di Grieco andrà in campo invece con un prudente 3-4-1-2 con Nordi in porta. In difesa invece i bianconeri schiereranno Sabatino, Petta e Sosa con quest’ultimo che avrà l’arduo compito di impostare anche. A centrocampo Megelaitis e Palermo centrali con Parisi e Bariti sugli esterni. Il trequartista nella gara contro il Rende sarà Sicurella che dovrà fornire palloni utili per i due centravanti. Nella sfida in terra calabrese spazio per Lescano e Grillo in avanti.

Il modo di giocare dei padroni di casa si fonda sulle ripartenze. Molto dovrà fare la difesa che proverà a contenere gli attacchi dei siciliani che senza dubbio possono contare su un organico decisamente più forte. Oltre a dover considerare che molto passa per le mani del portiere Savelloni, un’autentica garanzia per questa categoria. Nel contempo mister Tricarico si aspetta molto anche dal centravanti, ovvero quel Libertazzi che in questa stagione ancora non ha regalato gioie ai biancorossi. Servirà una gara cinica e basata sulla determinazione. Discorso analogo per la Sicula Leonzio anche se i mezzi tecnici della squadra di mister Grieco sono decisamente superiori rispetto ai rivali calabresi. Per i bianconeri sarà fondamentale provare ad avere la meglio su quella che ad oggi è una diretta concorrente per il discorso salvezza. Il gioco passa molto dal centrocampo anche se il modulo prevede gli inserimenti sulle fasce. Finendo col citare quel Sosa che nonostante sia un difensore è necessario nello scacchiere della formazione di Lentini.



