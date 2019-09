Diretta Rende Ternana/ Streaming video e tv: calabresi già in crisi (Serie C)

Rende-Ternana è diretta da Natilla e si gioca domenica 8 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Razza di Vibo Valentia.. Calabresi già in difficoltà in questo avvio di campionato dopo le due sconfitte subite nelle prime due giornate, prima in casa contro il Bisceglie poi in trasferta contro la Casertana. Due match in cui il Rende non è riuscito a realizzare neanche un gol, con la crisi dell’attacco direttamente collegata a quella di risultati che ora andrà fronteggiata contro una Ternana che, dopo il record di pubblico contro il Potenza, marcia a punteggio pieno con 6 punti in due partite, considerando anche il successo in casa del Rieti all’esordio. Per i rossoverdi fare bottino pieno anche in Calabria sarebbe un esame di maturità superato, anche se la concorrenza per il salto in Serie B quest’anno nel girone C sarà particolarmente agguerrita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Rende-Ternana, domenica 8 settembre 2019 alle ore 15.00, non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, sul digitale terrestre o sul satellite, che non trasmetteranno il match. Si potrà però vedere la partita in esclusiva in diretta streaming video via internet, con un abbonamento a Elevensports.it, con la piattaforma che offrirà il match tramite smart tv o pc sul sito, o con l’applicazione per dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI RENDE TERNANA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Rende-Ternana, domenica 8 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Razza di Vibo Valentia. I padroni di casa calabresi allenati da Andreoli schiereranno un 4-2-3-1 con Borsellini, Origlio, Germinio, Ampollini, Bruno, Loviso, Collocolo, Scimia, Vivacqua, Morselli, Libertazzi. Risponderà la Ternana di Raffaele schierata con un 3-4-3 e questo undici titolare: Breza; Silvestri, Giosa, Emerson; Viteritti, Iuliano, Dettori, Coccia; Isgrò, Murano, Ricci.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, Ternana favorita per la conquista dei tre punti contro il Rende. Vittoria interna proposta a una quota di 3.75, l’eventuale pareggio viene quotato 3.05 mentre la vittoria in trasferta viene proposta a una quota di 1.90. Per quanto riguarda il totale dei gol realizzati nel corso della partita, per l’under 2.5 la quota viene fissata a 1.60, mentre l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.15.



