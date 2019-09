Diretta Rennes Celtic/ Streaming video e tv: attenzione ai francesi (Europa League)

Rennes Celtic, partita diretta dall’arbitro spagnolo José Maria Sanchez e in programma giovedì 19 settembre alle ore 18.55 presso il Roazhon Park, sarà una sfida valevole per la prima giornata della fase a gironi dell’Europa League 2019-2020. Nel girone E, quello che vede impegnata anche la Lazio, si affrontano francesi e scozzesi. I primi si stanno affermando come potenziale squadra rivelazione di questa Europa League ma anche della Ligue 1 francese, dove sono già riusciti a battere il Paris Saint Germain capolista che ora inseguono a due punti di distanza, dopo il pari senza reti di Brest. Il Rennes l’anno scorso è arrivato agli ottavi di finale di Europa League, uscendo contro l’Arsenal. Il Celtic Glasgow domina ormai da un decennio la Premiership scozzese, dove anche in questa stagione è partito inanellando cinque vittorie consecutive. In Europa però i “Bhoys” hanno mancato l’accesso alla fase a gironi di Champions League, facendosi eliminare dal Cluj che ora ritroveranno in Europa League.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Rennes Celtic, giovedì 19 settembre 2019 alle ore 18.55, non sarà trasmessa in diretta tv integrale ma gli abbonati Sky potranno collegarsi in esclusiva sul canale numero 205 del satellite, Sky Sport Collection, per vedere gol e azioni salienti in tempo reale nel contenitore Diretta Gol Europa League. Per tutti gli abbonati ci sarà anche la possibilità di vedere Diretta Gol in diretta streaming video via internet, collegandosi tramite smartphone, tablet o smart tv all’app SkyGo, oppure tramite pc al sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI RENNES CELTIC

Le probabili formazioni che dovrebbero essere schierate in Rennes Celtic, giovedì 19 settembre 2019 alle ore 18.55 presso il Roazhon Park, valevole per la prima giornata della fase a gironi di Europa League. 5-3-2 per il Rennes allenato dal francese Stephan, in campo con: Salin, Traoré, Da Silva, Gelin, Morel, Maouassa, Bourigeaud, Camavinga, Grenier, Del Castillo, Niang. Risponderà il Celtic allenato dal nordirlandese Lennon con un 4-2-3-1: Forster, Elhamed, Jullien, Bitton, Bolingoli-Mbombo, Brown, McGregor, Forrest, Christie, Johnston, Edouard.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Tra i bookmaker, Snai segnala il Rennes come favorito per la conquista dei tre punti contro il Celtic. Vittoria casalinga offerta a una quota di 2.10, pareggio quotato 3.20 mentre l’eventuale vittoria esterna viene proposta a una quota di 3.60. I gol complessivamente realizzati nel corso del match propongono una quota di 2.20 per l’over 2.5 e di 1.65 per l’under 2.5.





