Diretta Rennes Krasnodar/ Streaming video tv: debutto in Champions League

DIRETTA RENNES KRASNODAR: CHI SARÀ LA SORPRESA DEL GIRONE?

Rennes Krasnodar, diretta dall’arbitro Anastasios Sidiropoulos presso lo stadio Roazhon Park di Rennes, si gioca alle ore 21.00 di questa sera, martedì 20 ottobre 2020, per la prima giornata del girone E della Champions League 2020-2021, che come noto comincia in ritardo il proprio cammino nel tabellone principale causa Covid, che purtroppo pende ancora come una minaccia sui prossimi mesi. La diretta di Rennes Krasnodar ci propone una sfida tra outsider nel girone che ha come punti di riferimento certamente Chelsea e Sivigilia, che oggi si affrontano a Londra nell’altra partita del gruppo. Di conseguenza, per Rennes e Krasnodar sarebbe molto importante riuscire a partire con il piede giusto, perché vincere vorrebbe dire poter coltivare ambizioni interessante, mentre chi uscisse sconfitto dalla partita di questa sera potrebbe vedere in salita la strada anche solo verso l’obiettivo minimo del terzo posto che varrà a fine girone il passaggio in Europa League. C’è dunque grande curiosità attorno alla diretta di Rennes Krasnodar, sfida tra outsider che chiarirà i rapporti di forza nel girone E.

DIRETTA RENNES KRASNODAR IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

La diretta tv di Rennes Krasnodar sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Champions League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI RENNES KRASNODAR

Diamo adesso qualche cenno anche a proposito delle probabili formazioni di Rennes Krasnodar. Per i padroni di casa francesi del Rennes disegniamo un 4-3-3 con Salin in porta e davanti a lui Traore, l’ex juventino Rugani, Aguerd e l’ex interista Dalbert; a centrocampo Bourigeaud, l’ex giallorosso Nzonzi e Tait, infine Terrier, Guirassy e Camavinga a formare il probabile tridente offensivo del Rennes. La replica dei russi del Krasnodar potrebbe invece concretizzarsi nel seguente modulo 4-2-3-1: Safonov estremo difensore e davanti a lui la retroguardia composta da Petrov, Kaio, Sorokin e Chemov; in mediana la coppia Olsson-Vilhena, poi ecco sulla trequarti Suleymanov, Cabella e Ionov che dovrebbero agire in appoggio alla prima punta Berg.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo al pronostico di Rennes Krasnodar secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa francesi partono favoriti e infatti il segno 1 è quotato a 1,83, mentre poi si sale a quota 3,70 per il segno X in caso di pareggio e fino a 4,25 volte la posta in palio in caso di successo del Krasnodar per chi avrà puntato sul segno 2.



