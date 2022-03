Diretta/ Rennes Leicester streaming video tv: big match! (Conference League)

DIRETTA RENNES LEICESTER: PER I FRANCESI SI FA DURA!

Rennes Leicester, in diretta giovedì 17 marzo 2022 alle ore 18.45 presso il Roazhon Park di Rennes sarà una sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League. La gara d’andata è terminata 2-0 in favore della compagine inglese: reti firmate da Albrighton (30’) e Iheanacho (93’).

Rennes Leicester si candida a diventare una delle partite più belle di questo ritorno degli ottavi di finale, con i padroni di casa chiamati all’impresa: i francesi devono vincere con almeno tre gol di scarto per strappare il pass per i quarti di finale di Conference League. In caso di vittoria con due gol di scarto, si andrà ai tempi supplementari.

DIRETTA RENNES LEICESTER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CONFERENCE LEAGUE

La diretta tv di Rennes Leicester è su DAZN: la visione sarà garantita (agli abbonati) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI RENNES LEICESTER

Andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Rennes Leicester, due squadre alle prese con diversi infortunati. Partiamo dai padroni di casa: il tecnico Bruno Genesio deve fare i conti con le assenze di Bade, Gelin, Gomis, Salin, Sulemana e Ugochukwu. Rossoneri in campo con il 4-4-2: Bonet tra i pali, linea a quattro di difesa composta da Traore, Omari, Aguerd e Truffert. A centrocampo Santamaria e Martins agiscono in mediana, mentre sugli esterni spazio a Doku e Bourigeaud. In attacco Terrier a sostegno di Laborde. Passiamo al Leicester, Rodgers privo di Bertrand, Castagne, Evans e Vardy. I biancoblu scenderanno in campo con il 4-3-3: capitan Schmeichel tra i pali, davanti a lui Justin, Amartey, Soyuncu e Thomas. Ndidi frangiflutti, ai suoi lati Tielemans e Dewsbury-Hall. In attacco Daka e Albrighton a sostegno di Barnes.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

È tempo di andare a conoscere le quote per le scommesse della diretta Rennes Leicester. I padroni di casa partono con i favori del pronostico secondo i principali bookmakers. Prendiamo come riferimento i dati di Eurobet: la vittoria del Rennes è dato a 1,82, il pareggio è dato a 3,85, mentre la vittoria del Leicester paga 3,65 volte la posta. Le agenzie di scommesse prevedono una gara ricca di divertimento e, soprattutto, ricca di gol: l’Over 2,5 è dato a 1,68, mentre l’Under 2,5 è dato a 2,05. Quote simili per Gol e No Gol, rispettivamente a 1,65 e 2,10.











