DIRETTA/ Rennes Milan video streaming tv: a Roazhon Park con un rassicurante tris (oggi 22 febbraio 2024)

DIRETTA RENNES MILAN: I TESTA A TESTA

La storia della diretta di Rennes Milan, dal punto di vista dei precedenti, si scrive in fretta: in occasione della partita di andata, nei playoff di Europa League, avevamo già detto che questo sarebbe stato il primo incrocio di sempre tra le due squadre e, naturalmente, a una settimana di distanza possiamo parlare esclusivamente della sfida di andata, che i rossoneri hanno vinto nettamente mettendo già un piede (e forse anche qualcosa in più) negli ottavi del torneo. Lo scorso 15 febbraio a San Siro il grande mattatore era stato Ruben Loftus-Cheek: primo gol appena dopo la mezz’ora, secondo dopo 2 minuti dal rientro dagli spogliatoi, e partita in ghiaccio ma chiusa cinque minuti dopo dal sigillo di Rafael Leao.

Possiamo ricordare che nel corso di questa stagione il Milan ha giocato contro un’altra squadra francese, di ben altra caratura perché si trattava del Psg: nel girone di Champions League i rossoneri sono stati nettamente battuti al Parco dei Principi perdendo 3-0, al Giuseppe Meazza si sono rifatti con un 2-1 che però, purtroppo, non è servito per garantirsi la qualificazione agli ottavi della principale competizione europea, anche se per contro è stato necessario per proseguire l’avventura internazionale in questa stagione, evitando un deludente quarto posto con uscita da tutte le competizioni già a dicembre. (agg. di Claudio Franceschini)

RENNES MILAN, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Rennes Milan sarà trasmessa sia su Sky che su Dazn. Naturalmente bisognerà avere l’abbonamento alle rispettive emittenti. Per Sky, bisognerà essere dotati del pacchetto Sport.

La diretta streaming Rennes Milan sarà accessibile su Sky Go oppure dall’app di Dazn, entrambe scaricabili su qualsiasi dispositivo come pc, smartphone, tablet e console di gioco.

RENNES MILAN, PIOLI PARTE CON 3 GOL DI VANTAGGIO

La diretta Rennes Milan, in programma giovedì 22 febbraio alle ore 18:45, racconta del ritorno dei sedicesimi di Europa League. L’andata ha visto un’agevole vittoria da parte della squadra di Pioli, capace di trionfare con il risultato di 3-0 grazie alla doppietta di Loftus-Cheek e al timbro di Leao.

Servirà un’impresa ai francesi, autori di una partita molto rinunciataria nella prima parte di gara salvo poi alzare i giri del motore nella ripresa. Ciò non è bastato e dunque servirà una vittoria con quattro gol di scarto a proprio favore al Roazhon Park o perlomeno di tre per andare ai tempi supplementari.

RENNES MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Rennes Milan vedono i padroni di casa schierarsi col 4-4-2. In porta l’esperienza di Mandanda, difesa a quattro con G. Doué, Omari, Theate e Truffert. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Bourigeaud, Matusiwa, Santamaria e D. Doué. Davanti, la coppia Kalimuendo-Terrier.

Il Milan risponderà con il 4-2-3-1. Tra i pali Maignan, pacchetto arretrato composto da Florenzi, Kjaer, Gabbia e Theo Hernandez. Maglia da titolare per Musah che affiancherà Reijnders in mediana. Sulla trequartisti Pulisic, Loftus-Cheek e Leao. Giroud appare favorito su Jovic per il ruolo di punta.

RENNES MILAN, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Rennes Milan danno per favorita la squadra di casa a 2.60. Secondo bet365, la X è data a 3.50 mentre il 2 fisso a 2.63.

L’Over 2.5 viene offerto 2.05 contro l’1.85 dell’Under. Il Gol è dato a 1.80, No Gol a 1.95. Infine le qualificazioni: il passaggio del turno da parte del Milan è quotato 1.02 mentre i francesi a 19.

