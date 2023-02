Diretta Rennes Shakhtar Donetsk/ Streaming video: francesi favoriti (Europa League)

DIRETTA RENNES SHAKHTAR DONETSK: TUTTO APERTO

La diretta Rennes Shakhtar Donetsk, in programma giovedì 23 febbraio alle ore 21:00, mette in palio gli ottavi di finale di Europa League. Dopo la vittoria di misura (2-1) ottenuta dagli ucraini nel match di andata, la qualificazione è ancora aperta. Lo Shakhtar, purtroppo, vive ancora la delicata situazione della guerra in Ucraina, nel mercato invernale la squadra ha ceduto il suo gioiello Mudryk al Chelsea e, quindi, non può arrivare alla sfida nella condizione migliore. I francesi, invece, vogliono onorare al meglio la competizione consapevoli di poter arrivare lontano.

La squadra di Jovićević non è andata oltre la fase a gironi in Champions League. Grazie al terzo posto ottenuto lo Shakhtar riparte in Europa League e si accredita come una delle favorite alla vittoria. Il Rennes, invece, ha superato il girone e si ritrova agli spareggi contro un’altra squadra ucraina, dopo aver già affrontato la Dinamo Kiev. Nel girone erano presenti anche Fenerbahçe e i ciprioti dell’AEK Larnaca.

RENNES SHAKHTAR DONETSK STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Rennes Shakhtar Donetsk, valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, sarà visibile su Dazn, in streaming live e on demand. Telecronaca affidata a Matteo Marceddu. Sarà dunque necessario essere abbonati all’emittente televisiva per seguire la sfida.

RENNES SHAKHTAR DONETSK: PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Rennes Shakhtar Donetsk. Ospiti con il centravanti Traoré, che farà presumibilmente coppia con il giovane Zubkov. Il tecnico Jovicevic dovrebbe poi affidarsi Bondar e Taylor da terzini, mentre in mediana è atteso Bondarenko. Possibile 4-3-3 per il Rennes di Genesio, che potrebbe rilanciare Toko Ekambi da centravanti; pronti Gouiri e Doku ai suoi lati, con Theate e Rodon da centrali di difesa. Possibile una chance dal primo minuto per Tait a centrocampo.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Rennes Shakhtar Donetsk vedono partire nettamente favoriti i francesi. Secondo Snai, il successo dei rossoneri vale 1.65 contro i 4.75 attribuiti agli ucraini e la quota 4.00 riferita al segno X. Ci si aspettano diversi gol viste l’Over 2.5 che si gioca a 1.65 contro l’Under 2.5 a 2.05.











