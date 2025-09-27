Diretta Repubblica Ceca Bulgaria streaming video Rai: orario e risultato live della semifinale dei Mondiali volley 2025, oggi sabato 27 settembre

DIRETTA REPUBBLICA CECA BULGARIA: LA SEMIFINALE MENO ATTESA AI MONDIALI DI VOLLEY

Era molto difficile immaginarsi che questa partita avrebbe potuto essere una semifinale dei Mondiali di volley 2025 nelle Filippine, ma l’appuntamento sarà alle ore 8.30 di oggi, sabato 27 settembre, con la diretta Repubblica Ceca Bulgaria, che alla SM Mall of Asia Arena di Pasay metterà in palio un posto nella finale di domani.

Una partita che profuma dei tempi in cui le nazioni del blocco sovietico dominavano la pallavolo mondiale, ovviamente nel caso della Repubblica Ceca era l’allora Cecoslovacchia unita, che nelle prime sei edizioni dei Mondiali vinse due ori e quattro argenti – ma il più recente risale al 1966, davvero altri tempi che ormai non sono in tanti a ricordare.

Più facile ricordare una Bulgaria competitiva, però in realtà anche in questo caso bisogna tornare indietro di qualche anno: il quarto posto alle Olimpiadi di Londra 2012 furono l’ultimo acuto dei bulgari, che ai Mondiali vantano come ultimo risultato di spicco la medaglia di bronzo del 2006. Molto più recente della Cecoslovacchia, ma di certo abbastanza per non considerarla più una big.

Invece il lato pazzo del tabellone dei Mondiali volley 2025 ha mietuto vittime illustri una dietro l’altra, dal Brasile già nel girone fino agli Usa battuti per 3-2 giovedì nel quarto di finale contro la Bulgaria, che così ha raggiunto la Repubblica Ceca, vincente poche ore prima per 3-1 contro l’Iran. A questo punto è impossibile sbilanciarsi, chi vincerà la diretta Repubblica Ceca Bulgaria?

REPUBBLICA CECA BULGARIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Repubblica Ceca Bulgaria in tv sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport, mentre sarà tripla la possibilità di diretta streaming video, per tutti tramite Rai Play ma per gli abbonati anche sulle piattaforme DAZN e VBTV.

DIRETTA REPUBBLICA CECA BULGARIA: COME SONO ARRIVATE IN SEMIFINALE?

Abbiamo capito che la diretta Repubblica Ceca Bulgaria era praticamente inimmaginabile ad inizio torneo come semifinale mondiale. Le carte però si sono rimescolate parecchio, fin dalla fase a gironi, dove la Repubblica Ceca ha chiuso al secondo posto dietro la Serbia nel gruppo del Brasile, terzo e quindi eliminato per un solo set di differenza sebbene i cechi abbiano perso 3-0 contro i verdeoro, battendo però con lo stesso punteggio la Serbia che all’ultimo turno ha buttato fuori i sudamericani. I cechi si sono così trovati in uno spicchio di tabellone non irresistibile e ne hanno approfittato: 3-0 alla Tunisia negli ottavi e 3-1 all’Iran nei quarti.

La Bulgaria invece ha vinto il proprio girone e già questa era stata una notizia, perché sicuramente erano più attese sia la Germania sia la Slovenia, battute invece entrambe dai bulgari allenati da Gianlorenzo Blengini, un motivo d’orgoglio per l’Italia. Ne era scaturito un ottavo di finale molto favorevole, vinto infatti per 3-0 contro il Portogallo, ma l’impresa è arrivata nei quarti, dove la Bulgaria ha battuto per 3-2 gli Usa dopo avere perso i primi due set, completando così l’elenco delle sorprese che hanno portato a questa sorprendente diretta Repubblica Ceca Bulgaria in semifinale.