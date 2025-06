DIRETTA REPUBBLICA CECA GERMANIA U21: BELLA RIVALITÀ!

Alle ore 21:00 di domenica 15 giugno la diretta Repubblica Ceca Germania U21 si gioca presso la MOL Aréna di Dunajska Streda, ed è valida per la seconda giornata nel girone B agli Europei Under 21 2025. Diciamo subito che tra le due nazionali c’è una bella rivalità, che risale soprattutto alla finale degli Europei 1996.

È passato parecchio tempo dalla rimonta tedesca, la doppietta di Oliver Bierhoff e il golden gol da titolo; oggi naturalmente si gioca in un altro contesto e la Germania è una delle favorite al titolo, che ha vinto due volte nelle ultime edizioni perdendo anche una finale, dunque sa come si arriva in fondo.

Attenzione tuttavia alla Repubblica Ceca, che nel corso degli ultimi anni sta provando a tornare la corazzata di un tempo: recentemente il movimento mitteleuropeo ha saputo far crescere qualche giovane interessante, Schick naturalmente lo conosciamo bene ma in attacco ha prodotto anche Hlozek, e su questa scia adesso proverà a centrare un bel risultato in questi Europei.

Noi aspettiamo che si giochi la diretta Repubblica Ceca Germania U21, intanto come sempre proviamo a capire in che modo i due CT intendano schierare le loro nazionali sul terreno di gioco di Dunayska Streda, leggendo insieme le probabili formazioni di questo match.

COME VEDERE LA DIRETTA REPUBBLICA CECA GERMANIA U21 IN STREAMING VIDEO TV

Non sarà a disposizione una diretta tv di Repubblica Ceca Germania U21, potrete seguire questa partita esclusivamente in diretta streaming video su Uefa.tv, broadcaster ufficiale della federazione.

PROBABILI FORMAZIONI REPUBBLICA CECA GERMANIA U21

Diciamo subito che nella diretta Repubblica Ceca Germania U21 Jan Suchoparek gioca con il 4-2-3-1, con Borek in porta e una difesa in cui Prebsl e Sevinsky sono i due centrali, sulle corsie laterali invece possono correre Kozeluh e Hadas che si adatta a fare il terzino sinistro. In mezzo al campo ci sarà Kricfalusi, con Sojka che gli può fare compagnia; Suchomel il laterale di sinistra sulla trequarti, Danek a giocarsi il posto a destra con Langhamer che dovrebbe operare in posizione centrale, Fila (visto nel Venezia) parte alle spalle del capitano Sejk per il ruolo di centravanti.

Modulo speculare per Antonio Di Salvo, la sua Germania ha in Rosenfelder e Arrey-Mbi i due centrali a protezione di Atubolu mentre i terzini possono essere Naum a destra e Nathaniel Brown sull’altro versante, con una zona mediana nella quale Martel comanda le operazioni con il supporto di Reitz. È dunque Gruda che potrebbe prendersi la maglia di trequartista, anche se può operare a destra; qui però potrebbe giocare Knauff con Nebel che invece viene schierato largo, in realtà questi giocatori possono scambiarsi la posizione e ciò vale anche per la prima punta Woltemade, che piace anche nella nostra Serie A (in particolare alla Roma).