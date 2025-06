DIRETTA REPUBBLICA CECA INGHILTERRA, ESORDIO PER I CAMPIONI IN CARICA

Mercoledì 12 giugno, alle 21:00, la DAC Arena di Dunajska Streda accenderà i riflettori su un déjà-vu carico di attese, la diretta Repubblica Ceca Inghilterra, che riporterà faccia a faccia i campioni d’Europa in carica e la squadra che due anni fa subì un secco 2-0 nella gara inaugurale. Questa prima partita del Gruppo B segna per i cechi, alla decima partecipazione e sempre eliminati ai gironi nelle ultime quattro edizioni, l’inizio di un percorso ad alto coefficiente di difficoltà, aggravato dall’obbligo di invertire una tendenza che dura dal 2002, quando sollevarono il trofeo. Puntano forte su Václav Sejk, capocannoniere delle qualificazioni, ma a secco da quattro presenze.

Dall’altra parte l’Inghilterra di Lee Carsley si presenta con la patente di favorita, forte di un cammino di qualificazione chiuso in testa al Gruppo F con 41 reti – record assoluto – e della memorabile cavalcata 2023 terminata con sei successi e zero gol al passivo. Il recente rallentamento, una vittoria nelle ultime quattro amichevoli, non scalfisce l’entusiasmo. L’uomo copertina resta Harvey Elliott, sette gol nella corsa al torneo e l’aria di chi sogna un doppio trionfo a distanza di 39 anni.

DIRETTA REPUBBLICA CECA INGHILTERRA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Repubblica Ceca Inghilterra sarà trasmessa giovedì 12 giugno alle ore 21. In Italia i diritti di trasmissione del Campionato Europeo U21 sono stati acquistati dalla Rai, che trasmetterà tutti i match in streaming su Rai Play, mentre tre partite della fase a gironi, i quarti di finale e la finalissima andranno in onda su Rai Sport, canale 58 del digitale terrestre.

REPUBBLICA CECA INGHILTERRA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco le probabili formazioni per la diretta Repubblica Ceca Inghilterra. Per i cechi Hornicek in porta davanti alla difesa a tre formata da Spacil, Prebsl e Halinsky; sugli esterni agiranno Suchomel e Visinsky, mentre al centro spazio a Vydra, Stransky e Hadas. In avanti a caccia di gol il capitano Sejk e il giocatore del Venezia Fila.

Per gli inglesi 4-4-2 con Badle tra i pali davanti ai due centrali Cresswell e Branthwaite, ai loro lati sulla destra il giovane del Tottenham Archie Gray e l’ex Juventus Samuel Iling Junior. Al centro del campo Jobe Bellingham, fratello di Jude in forza al Borussia Dortmund, e Hayden Hackney al centro, con Hinshelwood e il giovane talento del Liverpool Harvey Elliott sugli esterni. Davanti il tandem formato da Nwaneri e Hutchinson.

DIRETTA REPUBBLICA CECA INGHILTERRA, LE QUOTE

Per la diretta Repubblica Ceca Inghilterra i bookmakers vedono nettamente favoriti i campioni in carica dell’Inghilterra. Una vittoria dei leoncini pagherà infatti una quota di 1.53 contro il 5.75 della vittoria della Repubblica Ceca e il 4.40 di un eventuale pareggio. Da attenzionare l’opzione del 2 a fine primo tempo, quotato ben 2.05, l’Inghilterra ha infatti segnato almeno un gol nel primo tempo in quattro delle ultime cinque partite internazionali.