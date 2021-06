Diretta Repubblica Ceca Inghilterra/ Streaming video Rai 1, ottavi per due? (Europei)

DIRETTA REPUBBLICA CECA INGHILTERRA: OTTAVI A BRACCETTO?

Repubblica Ceca Inghilterra, che è in diretta da Wembley alle ore 21:00 – italiane – di martedì 22 giugno, vale per la terza e ultima giornata nel gruppo D degli Europei 2020. È la partita che potrebbe consegnare gli ottavi di finale ad entrambe le nazionali che, appaiate a quota 4 punti, sarebbero al prossimo turno pareggiando. Se però andasse così, l’Inghilterra sarebbe seconda nel girone per differenza reti, avendo segnato un solo gol alla Croazia; dunque Gareth Southgate vorrà vincere anche per dare un segnale forte alle avversarie.

Probabili formazioni Repubblica Ceca Inghilterra/ Quote: Foden cerca il riscatto

In più i tre leoni devono riscattare l’opaco pareggio contro la Scozia, mentre tutto sommato la Repubblica Ceca si è ben comportata sia contro i britannici che contro la Croazia, ottenendo quel pareggio ora utile per vincere il gruppo anche pareggiando stasera; vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Repubblica Ceca Inghilterra, ma mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare qualche considerazione sulle scelte da parte dei due CT leggendo insieme le probabili formazioni.

Probabili formazioni Croazia Scozia/ Quote: Brozovic vuole una maglia da titolare

DIRETTA REPUBBLICA CECA INGHILTERRA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Repubblica Ceca Inghilterra dovrebbe essere quella scelta per la visione in chiaro su Rai Uno, e dunque anche in mobilità su sito o app ufficiali di Rai Play. In alternativa, come sempre, sarà garantita dai canali della televisione satellitare: l’appuntamento, riservato ai possessori di un abbonamento, sarà come di consueto su Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) e, in assenza di un televisore, i clienti potranno seguire il match degli Europei 2020 anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Draghi, no finale Euro 2020 a Wembley?/ “Non si giochi dove contagi sono in aumento”

PROBABILI FORMAZIONI REPUBBLICA CECA INGHILTERRA

In Repubblica Ceca Inghilterra Jaroslav Silhavy può confermare il 4-2-3-1 dello scorso venerdì: Vaclik andrà in porta, davanti a lui Kalas e Celustka saranno i due centrali con Coufal e Boril a correre sulle fasce laterali, poi due interni di centrocampo che saranno Soucek e Holes con Masopust e Jankto schierati come esterni alti sulla linea della trequarti, dove capitan Darida farà il riferimento centrale supportando Schick, unico marcatore della nazionale agli Europei 2020. Southgate può cambiare qualcosa: intanto al centro della difesa può tornare Maguire (da capire chi tra Stones e Mings gli lascerebbe il posto), per gli esterni bassi Walker e Trippier si candidano per sostituire Reece James e Shaw, in mezzo al campo invece si dovrebbe andare ancora con Declan Rice ma magari con Jordan Henderson, poi davanti aumentano le quotazioni di Grealish che però dovrebbe strappare una maglia a Foden, Sterling o Mount. Da valutare anche Sancho, Harry Kane invece sarà la prima punta.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Repubblica Ceca Inghilterra possiamo valutare le informazioni che ci vengono fornite dall’agenzia Snai: il segno 1 per la vittoria della nazionale dell’Est Europa porta in dote una vincita pari a 7,75 quanto puntato, mentre il segno X che identifica il pareggio vi farebbe guadagnare 3,45 volte la vostra giocata. Il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione dei tre leoni, vale con questo bookmaker 1,60 volte l’importo che avrete scelto di mettere sul piatto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA