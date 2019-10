Diretta Repubblica Ceca Inghilterra/ Streaming video tv: scontro al vertice

Repubblica Ceca Inghilterra, partita diretta dall’arbitro sloveno Damir Skomina, si gioca alle ore 20:45 di venerdì 11 ottobre presso il Sinobo Stadium di Praga: è la settima giornata nel gruppo A delle qualificazioni agli Europei 2020 ma, poichè questo è un girone da cinque nazionali (per la presenza degli inglesi, che hanno disputato la Final Four di Nations League), nessuna ha giocato più di cinque gare. Chi ha il massimo possibile di sfide è appunto la Repubblica Ceca, che ha vinto tre volte e si è rimessa in corsa un mese fa, andando a prendersi un brillante 3-0 esterno in Montenegro; l’Inghilterra invece ha quattro partite, ha sempre vinto e di conseguenza comanda la classifica con tre lunghezze di vantaggio, che potrebbero diventare 6 o eventualmente 4 rispetto al Kosovo (che ha sempre una partita in più), la sorprendente nazionale che i tre leoni hanno battuto 5-3 a settembre. Vedremo dunque se Gareth Southgate riuscirà a fare il colpo grosso nella diretta di Repubblica Ceca Inghilterra, di fatto chiudendo i conti; nel frattempo possiamo valutare le scelte dei due allenatori in materia di probabili formazioni mentre aspettiamo il calcio d’inizio della partita di Praga.

La diretta tv di Repubblica Ceca Inghilterra sarà trasmessa da Mediaset 20, e dunque la partita delle qualificazioni agli Europei 2020 sarà un appuntamento di cui tutti potranno godere in chiaro; in alternativa l’emittente mette a disposizione anche il servizio di diretta streaming video, armandosi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone bisognerà accedere, senza costi aggiuntivi, al sito mediasetplay.mediaset.it.

Jaroslav Silhavy dovrebbe puntare sul 4-2-3-1 per Repubblica Ceca Inghilterra: spazio a Suchy e Celustka davanti al portiere Vaclik, con due terzini che dovrebbero essere Coufal e Boril. A centrocampo agiranno Kral e Soucek, mentre faranno un passo avanti Masopust e Jankto che si occuperanno delle corsie laterali sulla riga dei trequartisti, dove Darida rimane in vantaggio per fare da supporto alla prima punta Schick che si gioca il posto con Krmencik. L’Inghilterra ha rinunciato ad alcuni big: il modulo dovrebbe essere speculare a quello degli avversari con Pickford coperto da Maguire e Keane (ma attenzione a Joe Gomez) bello il ballottaggio tra Alexander-Arnold e Trippier per la fascia destra mentre a sinistra dovrebbe giocare Danny Rose. In mediana ci si affida a Henderson e uno tra Maddison e Declan Rice che aveva giocato titolare contro il Kosovo; Barkley il trequartista con Sterling e Sancho a percorrere le fasce andando a supportare Harry Kane.

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Repubblica Ceca Inghilterra indicano nella nazionale ospite quella favorita: vale infatti 1,45 volte la somma giocata il segno 2, che identifica la vittoria dei tre leoni. Il segno 1 per il successo interno vi farebbe guadagnare una cifra pari a 6,75 volte la puntata mentre con il segno X, che identifica l’eventualità del pareggio, la vostra vincita corrisponderebbe a 4,25 volte l’ammontare della puntata.



