Diretta Repubblica Ceca Italia/ Streaming video tv: altro match di qualificazione

DIRETTA REPUBBLICA CECA ITALIA: SFIDA DELICATA

Repubblica Ceca Italia si gioca in diretta dall’Olympic Sports Centre, alle ore 18:45 (di casa nostra) di domenica 15 novembre: partita valida per le qualificazioni agli Europei 2021 di basket femminile. Dopo aver giocato contro la Romania, le azzurre affrontano una nazionale che un anno fa aveva avuto la meglio nel primo confronto, e che dunque va presa con le pinze; come dicevamo, alla fase finale che si disputerà in Francia e Spagna si qualificano le prime di ciascun girone più le cinque migliori seconde, per un totale di 14 nazionali. L’Italia spera di essere in questo gruppo, anche se chiaramente non sarà semplice come già dimostrato all’inizio del percorso; in panchina siede Lino Lardo, che la scorsa estate ha preso il posto di Andrea Capobianco il cui ritorno, in sostituzione di Marco Crespi che aveva guidato la squadra agli ultimi Europei, è durato appena due partite. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Repubblica Ceca Italia; aspettando che le due nazionali facciano il loro ingresso sul parquet lettone proviamo a capire quali siano i temi principali legati al match.

DIRETTA REPUBBLICA CECA ITALIA IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Repubblica Ceca Italia sarà trasmessa dalla televisione satellitare: solo gli abbonati avranno dunque accesso a questa partita (su Sky Sport Arena, al numero 204 del loro decoder), e in assenza di un televisore avranno anche la possibilità di seguire le qualificazioni agli Europei di basket femminile in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA REPUBBLICA CECA ITALIA: RISULTATI E CONTESTO

Repubblica Ceca Italia, come già era accaduto venerdì per la sfida alla Romania, si gioca in Lettonia: la federazione ha infatti disposto delle bolle, visto il periodo, nelle quali racchiudere le nazionali per questa finestra evitandone così i troppi spostamenti. Dunque sarà campo neutro, cosa che potrebbe favorire anche le azzurre: questo almeno il principale scenario, considerando che appunto un anno fa eravamo stati battuti in casa da una nazionale che ha dimostrato di potersela giocare per grandi livelli. L’Italia si presenta a Riga con un gruppo sostanzialmente formato, che si conosce bene; manca Giorgia Sottana e questa è certamente una sorpresa che non ha risparmiato qualche immediata critica a Lino Lardo, ma come già detto abbiamo la presenza di Cecilia Zandalasini che fin da giovanissima ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nell’élite del basket europeo, e ancora una volta sarà la guida alla quale aggrapparsi nei momenti di difficoltà. Vincere questo pomeriggio significherebbe fare un bel passo avanti verso la fase finale degli Europei, e allora staremo a vedere come andranno le cose…

