Diretta/ RFS Basaksehir streaming video tv: Turchi già in fuga (Conference)

DIRETTA RFS BASAKSEHIR STREAMING: OSPITI FAVORITI!

RFS Basaksehir, in diretta giovedì 15 settembre 2022 alle ore 21.00 presso la NSB Arkādija di Riga, sarà una sfida valida per la 3^ giornata della fase a gironi di Conference League. Turchi già in fuga nel girone che vede anche la Fiorentina impegnata. Il Basaksehir ha fatto un sol boccone sia dei viola, battuti 3-0 in casa, sia degli scozzesi degli Hearts con un perentorio 0-4 in trasferta: la squadra allenata dall’ex interista Emre vincendo anche il Lettonia ipotecherebbe non solo la qualificazione agli ottavi di finale ma anche il primo posto nel girone.

Il Rīgas Futbola Skola ha iniziato il suo cammino europeo con una grande sorpresa, imponendo il pari allo stadio Franchi alla Fiorentina, ma non è riuscito a ripetersi nel successivo impegno interno contro gli Hearts, con gli scozzesi che hanno vinto 0-2 in Lettonia prendendosi al momento il secondo posto. Se i turchi rispetteranno il pronostico, la corsa nel girone rimarrà aperta quasi esclusivamente per il secondo posto.

RFS BASAKSEHIR STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta RFS Basaksehir sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go, nel contenitore Diretta Gol. RFS Basaksehir, come per tutte le altre sfide di C0nference League, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI RFS BASAKSEHIR

Le probabili formazioni della diretta RFS Basaksehir, match che andrà in scena alla NSB Arkādija di Riga. Per l’RFS, Viktors Morozs schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Steinbors; Jagodinskis, Stuglis, Lipuscek; Vlalukin, Panic, Saric, Mares; Simkovic, Ilic, Santana, Emerson Deocleciano. Risponderà il Basaksehir allenato da Emre Belozoglu con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Babacan; Kaldirim, Ndayishimiye, Touba, Sahiner; Ozcan, Biglia, Aleksic; Chouiar, Okaka, B. Traorè.

RFS BASAKSEHIR LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta RFS Basaksehir, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Conference League. La vittoria del RFS con il segno 1 viene proposta a una quota di 8.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l’eventuale successo del Basaksehir, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.37.











