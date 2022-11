Diretta/ RFS Fiorentina, streaming video tv: viola per la vetta (Conference League)

DIRETTA RFS FIORENTINA: VIOLA FAVORITI!

RFS Fiorentina, in diretta giovedì 3 novembre 2022 alle ore 16.30 presso lo stadio NSB Arkadija di Riga, sarà una gara valida per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Conference League. Gara importante per la viola di Vincenzo Italiano, speranzosa di accedere agli ottavi di finale senza passare dai sedicesimi.

Probabili formazioni RFS Fiorentina/ Quote, Cabral sarà il centravanti?

L’RFS è già eliminato: i lettoni occupano l’ultimo posto con 2 punti, raccolti grazie a due pareggi e tre sconfitte. I viola, invece, sono a quota 10 punti, gli stessi del Basaksehir. I turchi, però, vantano un vantaggio negli scontri diretti. Servirà una vittoria per sperare in un passo falso della formazione di Emre per strappare la vetta.

Probabili formazioni RFS Fiorentina/ Diretta tv, Italiano ha ancora qualche dubbio

RFS FIORENTINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta RFS Fiorentina sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go. RFS Fiorentina, come per tutte le altre sfide di Europa League, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI RFS FIORENTINA

Andiamo adesso a scoprire le probabili formazioni della diretta RFS Fiorentina. Partiamo dalla compagine lettone, in campo con il 4-2-3-1: Steinbors, Sorokins, Saric, Lipuscek, Mares, Jatta, Panic, Simkovic, Friesenbichler, Santana, Ilic. Passiamo adesso alla compagine gigliata, Italiano punta sul solito 4-3-3: Gollini, Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi, Barak, Amrabat, Mandragora, Kouame, Cabral, Ikonè.

Diretta/ Spezia Fiorentina (risultato finale 1-2): Cabral la decide al 90' minuto!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta RFS Fiorentina vedono nettamente favorita la formazione di Vincenzo Italiano. Prendiamo come riferimento i numeri dell’agenzia Eurobet: la vittoria dell’RFS è a 8,70, il pareggio è quotato 5,00, mentre il successo della Fiorentina è a 1,32. I bookmakers prevedono una gara ricca di reti: Under 2,5 a 2,20, mentre l’Over 2,5 è a 1,60. Equilibrate le quote di Gol e No Gol, entrambe a 1,85.











© RIPRODUZIONE RISERVATA