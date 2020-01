DIRETTA/ Rieti Picerno (risultato finale 0-1) video tv: la decide Santaniello!

DIRETTA RIETI PICERNO (FINALE 0-1): SANTANIELLO SU RIGORE

Cala il sipario su Rieti Picerno. Finisce zero a uno per la formazione ospite, che la sblocca all’ottantacinquesimo grazie ad un calcio di rigore. Penalty decretato dal direttore di gara per una vistosa trattenuta di Esposito su La Vigna dentro l’area da rigore. Dagli undici metri va Santaniello, che con grande freddezza insacca alle spalle del portiere di casa e fissa l’uno a zero. Al triplice fischio finale fa quindi festa il Picerno, che torna alla vittoria e debutta nel migliore dei modi in questo 2020. Partita abbastanza noiosa, decisa da un episodio, ovvero dal rigore di Santaniello che è valso i tre punti. Masticano amaro i padroni di casa che avrebbero potuto gioire per un risultato diverse se Tirelli avesse concretizzato la ghiotta occasioni avuta ad inizio secondo tempo. C’è tanto da migliorare per il Rieti, che dovrà ricorrere al calciomercato per rinforzarsi. Spunti positivi e morale alto, invece, per il Picerno che torna a casa coi tre punti. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

TIRELLI PERICOLOSISSIMO

Il finale del primo tempo tra Rieti Picerno regala grandi emozioni con una chance per parte che ha rischiato di spezzare l’equilibrio dei primi quarantacinque minuti. Gli ospiti provano ad impensierire la retroguardia locale con una bella iniziativa di Esposito sulla corsia sinistra, il suo traversone però viene respinto. Il Rieti ruggisce poco dopo con una conclusione a giro da parte di Tirelli, che manca la porta di un soffio. Allo scadere di primo Tiraferri vola in contropiede, serve De Paoli che conclude di potenza e trova la mano di De Sarlo. L’arbitro concede una punizione al Rieti, che però non concretizza. Dopo un minuto di recupero il direttore di gara manda le due formazioni negli spogliatoi per l’intervallo. Primo tempo che non ha regalato grandi occasioni, eccezion fatta per un finale degno di nota. Speriamo che la ripresa parta coi presupposti giusti e che si possa assistere a qualche gol. Per ora è zero a zero. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

SI GIOCA

Rieti Picerno sta per cominciare, spazio infine alle statistiche con cui le due squadre si presentano alla partita, il match che sarà valido per la ventunesima giornata di Serie C nel girone C. Il Rieti nel girone d’andata ha ottenuto appena 12 punti in classifica grazie a tre vittorie, quattro pareggi e dodici sconfitte (da considerare anche il -1 di penalizzazione), mentre il Picerno ha fatto un pochino meglio e saputo raccogliere fin qui 17 punti, maturati tramite quattro successi, cinque pareggi e dieci sconfitte. Anche il dato della differenza reti di conseguenza finora è migliore per il Picerno (-7) piuttosto che per il Rieti, che fa i conti con un pesante -21. I lucani infatti hanno segnato 19 gol incassandone 26, mentre la compagine laziale si deve accontentare di 21 gol all’attivo a fronte dei ben 42 al passivo, è la peggiore difesa. Adesso però basta numeri e parole: a parlare sarà solamente il campo, Rieti Picerno comincia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

I BOMBER

In Rieti Picerno va segnalato l’addio di Francesco Marcheggiani: il bomber della formazione laziale si è infatti trasferito alla Vis Pesaro nel corso del calciomercato invernale, e sarà un grande mancanza visto che in 18 partite disputate nel girone C di campionato aveva realizzato 8 gol, trovando la rete avversaria ogni 197 minuti. Senza di lui, il Rieti dovrà ora affidarsi a Steve Beleck: il franco-camerunese ha segnato 2 gol e sembra essere il principale candidato a sostituire Marcheggiani nello scacchiere tattico di Roberto Beni, a meno che uno tra Andrea De Paoli – che ha spesso giocato come esterno, ma è un centravanti di ruolo – e Pasquale De Sarlo (stesso discorso) non cambino la loro posizione in campo. Nel Picerno ottimo rendimento per Emanuele Santaniello, autore fino a questo momento di 7 gol; il suo compagno di reparto Umberto Nappello ha invece solo 2 reti in questo campionato, ha segnato di più Emmanuele Esposito che ha garantito 3 realizzazioni. (agg. di Claudio Franceschini)

TESTA A TESTA

Eccoci sempre più a ridosso della diretta di Rieti Picerno e certo ora è tempo di prendere in esame anche lo storico che unisce i due club, oggi chiamati in campo per la 21^ giornata del girone C. Dati alla mano però ci accorgiamo subito di trovarci di fronte a un match dalla scarsa tradizione: anzi, pare proprio che Rieti e Picerno mai si erano scontrati a viso aperto in occasioni ufficiali prima di questa stagione. Oggi possiamo dunque fare riferimento solo al testa a testa segnato tra i due club nel turno di andata del campionato di serie C in corso e per la precisione alla seconda giornata, disputata il 1 settembre scorso. Allora però ben ricordiamo del successo casalingo del Picerno al Viviani, ottenuto con il risultato di 2-1 e grazie ai gol di Kosovan e Bertolo: solo De Paoli andò a segno per il Rieti, ospite. (agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Rieti Picerno, che sarà diretta dal signor Marco Emmanuele e si gioca alle ore 14:30 di sabato 11 gennaio presso lo stadio Manlio Scopigno-Centro d’Italia, sarà una sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie C 2019-2020 nel girone C. Riparte la corsa per due formazioni impelagate nella lotta per non retrocedere, penultimo il Rieti a quota 12 punti, quintultimo il Picerno a 17. I Sabini hanno chiuso il 2019 con 2 soli punti ottenuti nelle ultime 7 partite disputate, una frenata netta rispetto a quando il gruppo aveva orgogliosamente risposto alla crisi societaria con alcune vittorie sorprendenti. I lucani, matricola assoluta del campionato di Serie C, a loro volta hanno ottenuto un solo punto nelle ultime 5 partite di campionato disputate, staccandosi di 5 punti dalla zona che vale la salvezza diretta: a entrambe le squadre servirebbe dunque uno squillo importante in chiave salvezza, al Rieti la vittoria manca dal 27 ottobre (0-2 in casa della Cavese) al Picerno dal successo casalingo per 3-1 contro il Teramo del 10 novembre scorso. All’andata la spuntarono i lucani, 2-1 con gol di Kosovan e Bertolo.

PROBABILI FORMAZIONI RIETI PICERNO

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Rieti Picerno, match previsto sabato 11 gennaio 2020 alle ore 14.30 e che si disputerà presso lo stadio Manlio Scopigno-Centro d’Italia di Rieti, sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Il Rieti allenato da Caneo sarà schierato con un 3-4-3 così disposto dal primo minuto: Addario, Gigli, Granata, Zanchi; Esposito, Palma, Zampa, Tirelli; De Paoli, Beleck, Marcheggiani. Risponderà il Picerno allenato da Domenico Giacomarro con un 3-5-2 scelto come modulo di partenza e questo schieramento: Pane, Fontana, Bertolo, Caidi; Vanacore, Vrdoliak, Pitarresi, Calamai, Guerra; Santaniello, Esposito.

