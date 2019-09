Diretta Rieti Potenza/ Streaming video e tv: momento nero per i sabini (Serie C)

Rieti Potenza, diretta dall’arbitro Nicolò Marini, domenica 22 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio “Manlio Scopigno-Centro d’Italia” di Rieti, sarà una delle sfide valevoli per la quinta giornata del campionato di Serie C nel girone C. Sabini padroni di casa in un momento nerissimo: la stagione è partita per loro con 6 sconfitte consecutive, le prime 2 hanno sancito l’eliminazione dalla Coppa Italia di Serie C, le altre 4 un inizio di campionato da dimenticare, culminato con il 6-1 subito nel giro di un solo tempo a Caserta che ha costretto il tecnico Mariani a chiedere scusa ai tifosi amaranto-celesti. Il cliente con il quale cercare riscatto non è dei più semplici, il Potenza dopo il 2-0 casalingo al Catania dell’8 settembre ha saputo trovare continuità infliggendo un rotondo 3-0 a domicilio al Bisceglie e portandosi a un solo punto di distanza dalla capolista Catanzaro.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Rieti Potenza alle ore 15.00, non sarà trasmessa in diretta tv né in chiaro né a pagamento sui canali del digitale terrestre o su quelli satellitari. L’esclusiva del match è nelle mani di Elevensports, che trasmetterà il match in diretta streaming video via internet con la propria app o sul sito elevensports.it, match visibile collegandosi tramite pc, smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI RIETI POTENZA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Rieti-Potenza, questa domenica 22 settembre 2019 presso lo stadio “Manlio Scopigno-Centro d’Italia” di Rieti, match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie C nel girone C. 3-5-2 per il Rieti allenato da Mariani che scenderà in campo con: Pegorin, Zanchi, Aquilanti, Gigli, Palma, Zampa, Gilberto, Beleck, Esposito, Marino, Marchegiani. 4-3-3 per il Potenza allenato da Raffaele che risponderà con: Ioime; Viteritti, Panico, Dettori, Coccia, Ricci, Murano, Arcidiacono, Giosa, Sales, Emerson.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, i favori del pronostico sono a favore del Potenza contro il Rieti. Vittoria in casa quotata 4.00, eventuale pareggio proposto a una quota di 3.25 mentre l’affermazione in trasferta viene offerta a una quota di 1.90. Per quanto riguarda il numero di gol complessivamente realizzati nel corso della partita, over 2.5 quotato 1.95 e under 2.5 offerto a una quota di 1.85.



© RIPRODUZIONE RISERVATA