Diretta Rieti Reggina/ Streaming video tv: sfida in dubbio! (Serie C)

Rieti Reggina, diretta dall’arbitro Michele Di Cairano, è la partita in programma oggi domenica 17 novembre 2019 tra le mura del Manlio Scopigno: fischio d’inizio fissato per le ore 15,00. Match quanto mai dubbio quello previsto oggi nella 15^ giornata della Serie C: la diretta Rieti Reggina di questo pomeriggio è infatti rimasta a lungo in bilico e certo ancora adesso non abbiamo certezza di udire il fischio d’inizio. Se della presenza in campo della compagine amaranto non vi è alcun dubbio, anche perchè la squadra di Toscano gode di ottima salute (come ci dimostra la prima posizione in classifica del girone C senza ancora un KO nel tabellino), tutt’altro discorso riguarda il Rieti. Da tempo infatti è rivolta nello spogliatoio amaranto celeste e dopo l’ennesimo ritardo nei pagamenti degli stipendi (oltre alla poca chiarezza sulla gestione del club e sul passaggio tra due proprietà), gli stessi calciatori hanno dichiarato sciopero, disertando anche gli ultimi allenamenti. Con pericolo che in campo non si presenti nessuno oltre alla Reggina (o che forse peggio, giochi la formazione berretti per il Rieti) ci avviciniamo dunque a questo match della Serie C con qualche naturale perplessità.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Rieti Reggina non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, ma come sempre l’appuntamento con le partite della Serie C è sulla piattaforma Eleven Sports: la sfida di campionato, di conseguenza, potrà essere seguita in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. All servizio è possibile abbonarsi per la stagione oppure di volta in volta acquistare il singolo evento, ad un prezzo precedentemente fissato.

DIRETTA RIETI REGGINA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta tra Rieti e Reggina certo vi è un grande punto di domanda sulle formazioni che si presenteranno in campo allo Scopigno: il Rieti sarà in campo con uno schieramento al completo, oppure vedremo la berretti? O anche non si presenterà nessuno? Pare che le uniche certezze di questa diretta Rieti Reggina ci verranno solo dallo schieramento amaranto, dove per le probabili formazioni Toscano non rinuncerà al consueto 3-4-1-2. Vedremo dunque Loaicono, Blondett e Rossi titolari in difesa, con Brescianini, De Rose, Bianchi e Rolando prime scelte per la mediana a 4. Saranno infine maglie confermate nell’attacco della Reggina con Reginaldo e Corazza prime punte, col supporto di Sounas sulla trequarti.

QUOTE E PRONOSTICO

A prescindere dalla spada di Damocle che pende sulla squadra amaranto celeste, il favore del pronostico non può che andare alla squadra di Toscano nettamente favorita. Anche il portale di scommesse bet 365 nell’1×2 non esita a concedere alla Reggina la valutazione di 1,10, contro la più elevata 12,00 assegnata al Rieti: il pareggio vale invece 8,00.



