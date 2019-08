Diretta Rieti Ternana/ Streaming video e tv: umbri per la qualificazione

Rieti Ternana, diretta dall’arbitro Adalberto Fiero, è la partita in programma oggi domenica 18 agosto 2019 tra le mura del Manlio Scopigno: fischio d’inizio messo in programma per le ore 20.30. Sfida decisiva per il girone H della Coppa Italia di Serie C: sarà infatti con la diretta Rieti Ternana di oggi che si scoprirà quale sarà il club a trovare la qualificazione al tabellone finale della manifestazione di lega. La classifica infatti ci riporta la terza posizione degli azzurrogranata, che hanno vissuto un’estate importante, ma che con 0 punti ormai sono pronti a salutare il torneo: secondi però sono gli umbri che con tre punti insidiano da vicino la capolista Olbia, che pure ha messo a segno anche un KO. I conti sono semplici: in caso di vittoria sarà la Ternana a proseguire il suo cammino nella Coppa Italia di Serie C, ma in caso di sconfitta si dovrà tenere presente la differenza reti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Rieti Ternana non sarà disponibile, tuttavia come già nelle scorse stagioni ci sarà la diretta streaming video tramite ElevenSports, il portale che è ormai la casa della Serie C e sul quale sarà possibile seguire tutte le partite sia della Coppa Italia di categoria sia poi del campionato. Altre notizie naturalmente saranno disponibili tramiti i siti e i profili social ufficiali delle due società.

DIRETTA RIETI TERNANA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per le probabili formazioni della diretta Rieti Ternana è facile attendersi solo gli uomini più in forma oggi in campo allo Scopigno. Partendo dall’11 azzurro granata ecco che Mariani punterà ancora sul 4-4-2 dove però mancherà Diamo perchè espulso. In difesa però non mancheranno Zanchi, Granata e Tiraferri, con Pegorin tra i pali: in mediana poi si fanno avanti Guiebre, Tirelli, Palma e Marchi mentre dovrebbe toccare a Marcheggiani-De Sarto il ruolo delle due punte. Gli umbri di Fabio Gallo invece non si scosteranno dal 4-3-1-2 come modulo di partenza e si affideranno a Iannarilli tra i pali. Per la difesa scalpitano dunque Mammarella, Sini, Suagher e Nesta, mentre per la mediana i primi nomi sono quelli di Defendi, Proietti e Salzano. Sarà quindi Furlan a fare da trequartista a supporto delle due punte, dove saranno Vantaggiato e Ferrante i titolari designati.



