Diretta Rieti Viterbese/ Streaming video tv: intrigante derby laziale (Serie C)

Rieti Viterbese sarà diretta dal signor Paolo Bitonti e, alle ore 20:45 di mercoledì 23 ottobre, è valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie C 2019-2020 (girone C) che apre un altro turno infrasettimanale. Un derby laziale molto interessante anche se le due squadre vivono momenti completamente diversi. Viterbese infatti che è in rampa di lancio, pronta a vivere queste gare con l’entusiasmo che potrebbe regalare soddisfazioni dopo i sei gol segnati al Rende. Il Rieti invece vive una vicenda societaria molto complessa: c’è stato il tanto desiderato cambio di dirigenza con l’approdo di Gigi Pavarese come direttore sportivo e Caneo come allenatore. Ci si aspetta di risalire la china anche se non sarà semplice visto che sulla testa degli azzurro-granata pesa la spada di Damocle di una penalizzazione sempre più possibile. Vuole dare continuità al grande risultato ottenuto domenica scorsa in quel di Lentini contro la Sicula Leonzio con una vittoria entusiasmante ottenuta nei minuti finali. Invece la Viterbese viene da ben 6 gol segnati al Rende e vuole provare ad ottenere quello che sarebbe il terzo successo consecutivo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Rieti Viterbese, la partita che si giocherà allo stadio Manlio Scopigno di Rieti, non sarà visibile in diretta tv sui canali tradizionali ma soltanto avvalendosi della piattaforma online Eleven Sports, senza dimenticare che la stessa fornisce la diretta streaming video di tutte le gare della stagione, dando la possibilità di vedere le gare della serie C anche su PC, smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI RIETI VITERBESE

Il Rieti di Caneo si schiererà con un 3-5-2 molto lineare così da dare continuità a chi ha seduto prima di lui sulla panchina. In porta ci sarà sempre Pegorin, una delle note liete di questo inizio di stagione del Rieti. Difesa con Aquilanti al centro, Granata e Gigli a completare il reparto. In mezzo al campo la formazione reatina schiererà Palma, Esposito e Zampa con Tiraferri e Marino che avranno l’arduo compito di fare tutta la fascia sia in fase offensiva che difensiva. In avanti ci sarà invece Beleck a supportare il centravanti più prolifico del Rieti, quel Marcheggiani che solo un anno fa segnava in serie D. Il centravanti della formazione laziale è già finito nel mirino di diversi club in vista del mercato di gennaio. Per quel che riguarda invece la Viterbese, mister Lopez opterà per un 3-5-2 che sta facendo rendere al meglio la sua squadra. In porta non mancherà certamente Vitali, mentre in difesa spazio per Atanasov, Milillo e Baschirotto. Linea mediana che vedrà protagonisti Sibilia, Benzaja e Bezziccheri, mentre sulle fasce agiranno Culina e De Giorgi. In avanti ci sarà senza dubbio l’ex Lazio, Tounkara, e Svidercoschi al suo fianco. Proprio Tounkara in questa fase è l’elemento più pericoloso per la Viterbese.

Gara molto complicata dunque per il Rieti che troverà di fronte a sé una delle formazioni più in forma in questo momento nel girone C della serie C. La squadra ospite venderà cara la pelle e proverà a portare a casa i 3 punti. Nel contempo il Rieti potrebbe respirare un’aria del tutto nuova per via del cambio societario che potrebbe dare nuovi stimoli ai ragazzi. Senza dimenticare che è cambiata anche la guida tecnica per cui il Rieti potrebbe ben figurare in quello che resta comunque un derby laziale. Mister Lopez ha confermato che la sua Viterbese non guarda ad obiettivi particolari, vuole ben figurare e ottenere la salvezza quanto prima. Dunque due squadre che potranno giocare senza particolari assilli a livello di classifica soprattutto se si tiene presente che si è ad inizio stagione.



