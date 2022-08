Diretta Rigoldi vs Eloyan/ Streaming video Rai: per il titolo UE supergallo

DIRETTA RIGOLDI VS ELOYAN: APPUNTAMENTO DA NON PERDERE

La diretta di Rigoldi vs Eloyan sarà un appuntamento da non perdere oggi per gli appassionati italiani di boxe, che infatti alle ore 21.10 di questa sera, venerdì 5 agosto 2022, potranno seguire l’incontro in programma sul ring di Dueville (Vicenza), che metterà in palio il titolo dell’Unione Europea dei pesi supergallo tra l’idolo di casa Luca Rigoldi, 29 anni, e il suo avversario, che sarà il belga di origini armene Geram Eloyan, 30 anni.

Luca Rigoldi avrà quindi l’indiscutibile merito di riportare un match con in palio un titolo di discreta rilevanza sulla ribalta della prima serata e anche in diretta televisiva grazie a Rai Sport. Il suo bilancio in carriera è finora di ben ventisei vittorie a fronte di due pareggi e altrettante sconfitte su un totale di trenta incontri disputati, speriamo che il bilancio possa ulteriormente migliorare ma questo potremo scoprirlo solamente seguendo (magari in televisione) la diretta di Rigoldi vs Eloyan…

DIRETTA RIGOLDI VS ELOYAN STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE IL MATCH DI BOXE

La diretta tv di Rigoldi vs Eloyan sarà garantita in chiaro per tutti dalle ore 21.10 su Rai Sport + HD, canale numero 58 del telecomando, di conseguenza possiamo segnalare che il match di boxe valido per il titolo UE dei pesi supergallo sarà trasmesso in diretta streaming video sul sito oppure tramite l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DI RIGOLDI VS ELOYAN

DIRETTA RIGOLDI VS ELOYAN: IL CONTESTO

La diretta di Rigoldi vs Eloyan riserverà a Luca Rigoldi un avversario decisamente meno esperto, dal momento che in carriera Geram Eloyan ha disputato solamente undici incontri da professionista, ma comunque da non sottovalutare, come lo stesso Rigoldi ha voluto evidenziare nel corso di una intervista rilasciata per La Gazzetta dello Sport: “Eloyan ha sette vittorie su otto per ko. Non sarà un campione, ma il suo pugno può far male”.

Questo dunque è il programma che Luca Rigoldi ha studiato insieme al suo allenatore Gino Freo: “Dovremo stare attenti a non prendere colpi stupidi nelle prime riprese. Poi puntando sul ritmo, l’intensità e il fondo atletico dovremmo avere la meglio alla distanza. Come è successo in occasione della riconquista del titolo, a febbraio per kot contro il francese Hugo Legros”. La diretta di Rigoldi vs Eloyan potrebbe servire all’azzurro anche per ottenere una chance per combattere per l’Europeo, già suo fra il 2018 e il 2020.











