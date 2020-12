Diretta/ Rijeka AZ Alkmaar (Europa League) streaming tv: match point per gli olandesi

DIRETTA RIJEKA AZ ALKMAAR: AGLI OLANDESI SERVONO “3” PUNTI PER SOGNARE

Rijeka AZ Alkmaar, in diretta dallo Stadion HNK Rijeka di Fiume, in programma giovedì 10 dicembre 2020 alle ore 18.55, sarà una sfida valevole per la sesta giornata della fase a gironi della UEFA Europa League 2020/21. Match point per gli olandesi che, negli incastri del girone, sono sicuri della qualificazione in caso di vittoria sul campo dei croati. Napoli e Real Sociedad infatti si sfideranno nell’altro match: in caso di vittoria di una delle due rivali, l’AZ è comunque sicuro del secondo posto. In caso di pareggio, gli olandesi sarebbero addirittura qualificati come primi visto lo scontro diretto favorevole con il Napoli. Una mancata vittoria aprirebbe invece lo scenario di un’eliminazione molto probabile, ma l’AZ punta sulle scarse motivazioni di un Rijeka già ultimo ed eliminato. Attenzione però: la squadra di Rozman ha già giocato un brutto scherzo alla Real Sociedad, imponendo il pari 2-2 a San Sebastian pur avendo perso i precedenti 4 match disputati in Europa League.

DIRETTA RIJEKA AZ ALKMAAR IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Rijeka AZ Alkmaar sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Europa League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI RIJEKA AZ ALKMAAR

Le probabili formazioni di Rijeka AZ Alkmaar, sfida che andrà in scena presso lo Stadion HNK Rijeka di Fiume. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Simon Rozman con un 5-4-1: Nevistic; Tomecak, Velvoski, Galovic, Capan, Stefulij; Muric, Halilovic, Loncar, Menalo; Andijasevic. Gli ospiti guidati in panchina da Arne Slot schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-4-2 come modulo di partenza: Bizot; Sugawara, Chatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Stengs, Midtjso, Koopmeinsers, Aboukhial; De Wit, Gudmunsson.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Europa League tra Rijeka e AZ Alkmaar queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 8.50, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 5.25 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 1.32.



