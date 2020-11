Diretta/ Rijeka Napoli (Europa League) streaming tv: Gattuso per i tre punti

DIRETTA RIJEKA NAPOLI: CROATI IN DIFFICOLTÀ

Rijeka Napoli, giovedì 5 novembre 2020 alle ore 18.55 presso lo Stadion HNK Rijeka, sarà una sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi di Europa League. Gattuso punta ai tre punti per rimettersi definitivamente in carreggiata sul fronte continentale e soprattutto per lanciare un segnale, dopo la sconfitta in casa contro il Sassuolo che ha rappresentato un passo indietro in campionato abbastanza evidente. Espugnando il campo della Real Sociedad i partenopei si sono rimessi in corsa per la qualificazione, avendo iniziato con un’altra inaspettata sconfitta interna contro l’AZ Alkmaar. Per quanto riguarda il Rijeka, la formazione croata è partita con due sconfitte in Europa League e nell’ultimo impegno di campionato ha ceduto sul campo del Sibenik: venti di crisi soffiano per la formazione allenata da Rozman, che da questo match potrebbe ricavare anche un’eliminazione anticipata non matematicamente, ma nei fatti. Il Napoli cercherà invece un nuovo acuto per poi provare a ritrovare continuità in campionato prima della sosta.

DIRETTA RIJEKA NAPOLI IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Rijeka Napoli sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Champions League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI RIJEKA NAPOLI

Le probabili formazioni di Rijeka Napoli, sfida che andrà in scena presso lo Stadion HNK Rijeka. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Simon Rozman con un 5-3-2: Nevistic; Galesic, Galovic, Escovac, Stefuli, Tomecak; Cerin, Loncar Pavicic, Kulenovic, Andrijasevic. Gli ospiti guidati in panchina da Gennaro Gattuso schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-2-3-1 come modulo di partenza: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Bakayoko, Fabian Ruiz; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Rijeka Napoli grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 12.00, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 6.00, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 1.22 la posta scommessa.



