Diretta Rijeka Real Sociedad/ Streaming video tv: in Croazia per l’Europa League

DIRETTA RIJEKA REAL SOCIEDAD: PER GLI SPAGNOLI NON È COSì FACILE…

Rijeka Real Sociedad, che sarà diretta dall’arbitro polacco Bartosz Frankowski, si gioca alle ore 18:55 di giovedì 22 ottobre: parte finalmente l’Europa League 2020-2021 nella sua fase a gironi, qui siamo nel gruppo F che è quello del Napoli. Bisognerà stare dunque particolarmente attenti a quello che succederà allo Stadion HNK questa sera; i padroni di casa croati sono una società piccola che si dedica più che altro a sviluppare talenti con il suo settore giovanile per poi rivenderli e continuare a reinvestire sulla formazione, ma può essere insidiosa azzeccando una particolare generazione. Più esperti i baschi, che in passato hanno anche giocato nei gironi di Champions League e che possono senza ombra di dubbio inserirsi nella lotta ai sedicesimi. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Rijeka Real Sociedad, aspettando che la partita cominci possiamo sicuramente fare una rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA RIJEKA REAL SOCIEDAD IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Rijeka Real Sociedad, che non è una delle partite fornite per questo turno di Europa League; tuttavia gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguire, al numero 201 che è Sky Sport Uno, il programma Diretta Gol Europa League che mostra azioni salienti e reti in tempo reale dai campi collegati, permettendone anche la visione in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, mediante l’utilizzo di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI RIJEKA REAL SOCIEDAD

In Rijeka Real Sociedad il tecnico dei croati Simon Rozman dovrebbe puntare sul 3-5-2: in porta va Nevistic, davanti a lui linea difensiva composta da Velkovski, Capan e Smolcic con due laterali che si alzano a centrocampo e dovrebbero essere Tomecak a destra e Stefulj a sinistra, mentre in mezzo al campo Gnedza Cerin e Pavicic accompagneranno la regia di Loncar. L’assetto offensivo sarà invece composto da Andrijasevic, il capitano della squadra, e Kulenovic; è un 4-1-4-1 quello di Imanol Alguacil, la Real Sociedad è in campo con Le Nordmand e Elustondo a protezione di Remiro mentre Gorosabel e Nacho Monreal agiscono come laterali bassi. Davanti alla difesa si schiera Guevara; davanti a lui due ottimi giocatori come Mikel Merino e il veterano David Silva, ma anche Oyarzabal come esterno destro e Januzaj che eventualmente potrebbe andare sull’altro versante. Come centravanti, ballottaggio tra Willian José e Isak.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quello che l’agenzia Snai ha previsto per il pronostico su Rijeka Real Sociedad. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 5,00 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto, contro il valore di 1,60 che accompagna l’ipotesi del segno 2 per l’affermazione degli ospiti. Il pareggio, eventualità come sempre regolata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 4,25 volte quanto puntato con questo bookmaker.



