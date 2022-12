Diretta/ Rimini Ancona, streaming video tv: scontro diretto (Serie C)

DIRETTA RIMINI ANCONA: PUNTI PESANTI!

Rimini Ancona, in diretta sabato 10 dicembre 2022 alle ore 17.30 presso lo Stadio Romeo Neri di Rimini, sarà una sfida valida per la 18^ giornata del campionato di Serie C. Uno scontro diretto in zona playoff tra due squadre ambiziose, intenzionate a continuare la buona stagione fin qui prodotta.

Il Rimini è decimo in classifica con 25 punti in diciassette gare, frutto di sette vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte. I biancorossi sono reduci dalla sconfitta esterna per 2-1 contro la Fiorenzuola. L’Ancona, invece, è ottavo a quota 28 punti, raccolti grazie a otto vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte. Ospiti reduci dalla vittoria per 3-0 sull’Alessandria.

RIMINI ANCONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Rimini Ancona non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Rimini Ancona sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI RIMINI ANCONA

Qualche ballottaggio da sciogliere per gli allenatori di Rimini e Ancona, andiamo a scoprire le probabili formazioni del match al via tra pochi minuti. Partiamo dai padroni di casa, in campo con il 3-5-2: Galeotti, Tofanari, Pietrangeli, Panelli, Haveri, Delcarro, Pasa, Rossetti, Piscitella, Sereni, Santini. Passiamo adesso agli ospiti, schierati con il consueto 4-3-3: Perucchini, Mezzoni, Mondonico, De Santis, Brogni, Simonetti, Gatto, Prezioso, D’Eramo, Moretti, Di Massimo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Rimini favorito sull’Ancona secondo i principali bookmakers. Andiamo a scoprire le quote per le scommesse del match al via tra pochi minuti grazie a Goldbet: la vittoria del Rimini è a 2,20, il pareggio è a 3,00, mentre la vittoria dell’Ancona è a 3,30. Non si profilano molte reti: Under 2,5 a 1,54 e Over 2,5 a 2,30. Più equilibrio tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,94 e 1,75.

