Diretta Rimini Arezzo, partita da playoff

La diretta Rimini Arezzo andrà in scena alle 20.30 andrà a mostrare la sfida tra due squadre che si equivalgono per quanto riguarda il percorso in campionato e gli obiettivi della stagione, i padroni di casa sono all’interno delle posizioni playoff occupando il nono posto in classifica con 37 punti e puntano a rimanerci per giocarsi la promozione alla fine del campionato.

Gli ospiti sono anche messi meglio essendo settimi con 40 punti e anche loro sognano di poter mantenere fino alla fine il loro piazzamento così da partecipare ai playoff, si presentano alla sfida dopo aver perso in casa 0-1 contro il Torres mentre il Rimini ha vinto 0-3 in casa della SPAL

Diretta Rimini Arezzo in streaming video e tv, dove vedere la partita?

E possibile assistere anche al posticipo del lunedì in diretta Rimini Arezzo sempre tramite Sky Sport Calcio, Sky Sport Max e canale 254 per quanto riguarda la televisione, se invece volete vedervelo comodamento da uno smartphone allora potete farlo in diretta streaming video con SkyGo o NowTv. Come avviene di prassi ormai per i posticipi di serie C, la diretta Rimini Arezzo sarà anche visibile in chiaro tramite il canale Rai Sport.

Formazioni Rimini Arezzo, probabili scelte dei tecnici

Per la partita dello Stadio Romeo Neri i padroni di casa dovrebbero essere schierati dal tecnico Antonio Busce con il solito 3-5-2 con Colombi in porta, Megelaitits, Bellodi e Lepri difensori centrali, Cinquegrano e Longobardi esterni con Malagrida, Langella e Garetto a completare il centrocampo e davanti coppia d’attacco Gagliano Leonardi.

Gli ospiti invece risponderanno con 4-2-3-1 di mister Cristian Bucchi con Trombini tra i pali, Coccia e Renzi esterni bassi con Gilli e Chioda difensori centrali a completare il reparto, Eklu e Damiani in mediana, trequarti composta da Pattarello e Tavernelli sulle fasce e Guccione in posizione centrale alle spalle di Ravasio.

Quota Rimini Arezzo, possibile esito finale

La diretta Rimini Arezzo dovrebbe essere una gara equilibrata sulla carta ma con due squadre che giocano un calcio votato all’attacco e per questo il risultato finale alla fine potrebbe anche vedere una delle due uscirne vincitrice.

Tra le due forse è la squadra romagnola ad essere favorita per via di uno stato di forma ottimo che li vede non perdere da 8 partite e con tre vittorie nelle altrettante ultime partite, gli ospiti poi non vincono da 4 partite avendo subito anche 3 sconfitte pur essendo in una posizione migliore in classifica.