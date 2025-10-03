Diretta Rimini Arezzo, streaming video tv: l'ultima della classe sfida la capolista che ha vinto ben sei partite su sette (Serie C, 3 ottobre 2025)

DIRETTA RIMINI AREZZO, CHE DISTANZA IN CLASSIFICA

Da una parte chi si trova con il punteggio in negativo all’ultimo posto in classifica, dall’altra la capolista con 18 punti dopo 7 giornate. Ecco l’interessante scenario della diretta Rimini Arezzo che si disputerà venerdì 3 ottobre 2025 alle ore 20:30.

Il Rimini è stato penalizzato di 11 punti per una serie di violazioni di natura amministrativa, ma grazie al pareggio con la Vis Pesaro e alle vittorie contro Forlì e Pineto è riuscito quantomeno ad avvicinarsi alla “quota zero”.

L’Arezzo invece gode di un inizio di stagione praticamente perfetto, se non fosse per il ko per 1-0 con il Guidonia. Un incidente di percorso che ci può stare, soprattutto se nelle restanti sei partite ci sono state solamente vittorie con 15 gol fatti e 5 subiti (più quello contro il Guidonia).

DOVE VEDERE DIRETTA RIMINI AREZZO, STREAMING VIDEO

La diretta Rimini Arezzo potrà essere visto solo tramite abbonamento sui canali Sky. Questo vi permetterà inoltre di visionare la diretta streaming sull’applicazione di Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI RIMINI AREZZO

Il Rimini si schiererà in campo con il modulo 3-5-2. Tra i pali Vitali, difeso dal terzetto titolare Moray, Bellodi e Falasco. La zona nevralgica del campo vedrà Piccoli con Asmussen e Leoncini più i due esterni Boli e Longobardi. In attacco D’Agostini e Capac.

L’Arezzo predilige invece il 4-3-3 con Venturi in porta. Pacchetto arretrato formato da Renzi, Chiosa, Gilli e Righett. A centrocampo troveremo Chierico e Eklu come mezzali e Guccioni in cabina di regia mentre in avanti Patarello, Ravasio e Tavernelli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE RIMINI AREZZO

I favori del pronostico sono per l’Arezzo che si presenta a Rimini con una quota di 1.55 rispetto a quella di 4.80 per i padroni di casa. Il pareggio è dato a 4 con Gol e No Gol rispettivamente a 2.35 e 1.52.