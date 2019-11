Diretta Rimini Arzignano/ Streaming video tv: partita delicata al Neri (Serie C)

Rimini Arzignano, che sarà diretta da Maria Marotta, si gioca domenica 17 novembre 2019 alle ore 17.30 presso lo stadio Romeo Neri di Rimini e sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie C 2019-2020 nel girone B. Entrambe le formazioni si presentano all’appuntamento reduci da una sconfitta. Nell’ultimo turno di campionato il Rimini è caduto perdendo 2-0 in casa della Sambenedettese, mentre l’Arzignano è stato superato in casa di misura dal Carpi. Risultati che mantengono le due compagini nei bassifondi della classifica del girone B: quartultimo il Rimini, con una sola lunghezza di distanza su Imolese e Arzignano, appunto, e due rispetto al Fano ultimo in classifica e che proprio l’Arzignano era riuscito a battere in trasferta prima dello scivolone contro il Carpi.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Rimini Arzignano non sarà trasmessa in diretta tv ma in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports, che avranno la possibilità di seguire l’incontro attraverso l’app Elevensports tramite smart tv, smartphone e tablet, oppure collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI RIMINI ARZIGNANO

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Rimini Arzignano, domenica 17 novembre 2019 alle ore 17.30 presso lo stadio Romeo Neri di Rimini, sfida valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie C nel girone B. Il Rimini allenato da Cioffi scenderà in campo con un 3-4-1-2: Scotti; Scappi, Ferrani, Nava; Finizio, Montanari Palma, Candido, Silvestro; Gerardi, Zamparo. Risponderà l’Arzignano di mister Colombo con un 4-3-1-2: Tosi, Tazza, Pasqualoni, Bigolin, Barzaghi; Perretta, Maldonado, Balestrero; Ferrara; Rocco, Cais.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dell’agenzia di scommesse Snai indicano il Rimini favorito per il successo contro l’Arzignano. Vittoria interna quotata a 2.40, eventuale pareggio proposto a una quota di 2.90 mentre il successo in trasferta viene offerto a una quota di 2.85. Per chi vorrà scommettere sul numero di gol realizzati in totale dalle due squadre nel corso della partita, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 2.50, la quota per l’under 2.5 invece a 1.45.



