Diretta Rimini Ascoli streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 14^ giornata di Serie C.

DIRETTA RIMINI ASCOLI: VOGLIA DI RISCATTO!

La diretta Rimini Ascoli ci fa compagnia allo stadio Romeo Neri, con calcio d’inizio alle ore 17:30 di sabato 15 novembre: siamo nella 14^ giornata del girone B di Serie C 2025-2026, è quasi un testa-coda e con i romagnoli che devono sempre fronteggiare una penalizzazione che adesso ha toccato addirittura i 15 punti.

DIRETTA/ Pianese Rimini (risultato finale 1-0): Coccia trova il modo! (Serie C, 8 novembre 2025)

Il Rimini con orgoglio sarebbe salvo sia pure dovendo soffrire, così invece entra in questa giornata con 11 punti da recuperare alla penultima; il problema poi è che questo scenario si sta riflettendo sul campo, la vittoria manca dallo scorso 11 ottobre e nell’ultimo turno è arrivata anche la seconda sconfitta consecutiva.

Video Ascoli Gubbio (1-1)/ Gol e Highlights: Tomei e Di Carlo si fermano sul pari (Serie C, 7 novembre 2025)

Dunque un’occasione per l’Ascoli, che allo stesso modo ha bisogno di rifarsi: terzi in classifica, i marchigiani tuttavia sono incappati nella sconfitta di Ravenna con cui si sono staccati dalle prime due, perdendo una sanguinosa sfida diretta e poi non riuscendo a ripartire contro il Gubbio, con un pareggio casalingo.

Una difesa che aveva subito un solo ininfluente nelle prime nove giornate ne ha incassati tre nelle ultime quattro: ovviamente sapevamo che le reti al passivo sarebbero arrivate, ma nella diretta Rimini Ascoli anche i bianconeri hanno il dovere di ritrovarsi per tenere ben vivo il sogno della promozione.

DIRETTA/ Ascoli Gubbio (risultato 1-1): pari tra Tomei e Di Carlo (Serie C, 7 novembre 2025)

DIRETTA RIMINI ASCOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Rimini Ascoli sarà usufruibile da tutti gli abbonati alla tv satellitare sui canali di Sky Sport, con la diretta streaming video garantita, sempre in abbonamento, da Now.

PROBABILI FORMAZIONI RIMINI ASCOLI

Giustamente i romagnoli proseguono con Filippo D’Alesio, che nella diretta Rimini Ascoli manda in campo un 3-5-2 nel quale Leonardo Vitali viene protetto da una difesa formata da Longobardi, Bellodi e Lepri; a giocare sugli esterni di centrocampo dovrebbero essere Ferrarini (o Jordan Boli) e Capac, poi ecco la zona mediana nella quale Leoncini si gioca la maglia e può affiancare De Vitis e Marco Piccoli, spazio a un tandem offensivo nel quale Michele Madonna è candidato a prendersi una maglia, dovendo però vincere la concorrenza di D’Agostini e Asmussen.

Solito 4-2-3-1 per l’Ascoli di Francesco Tomei, con anche gli interpreti che potrebbero non cambiare anche se qualcosa di diverso si può vedere. Per esempio Ndoj a fare coppia con Milanese nel settore nevralgico del campo, o Pagliai riportato a terzino destro con Guiebre titolare a sinistra in una difesa completata dai centrali Curado e Nicholas Rizzo davanti a Samuele Vitali, che è in porta. Davanti invece si va con i soliti, che comunque stanno rendendo bene: Silipo e D’Uffizi a presidiare la trequarti dalle corsie, Rizzo Pinna alle spalle di Gori come centravanti.