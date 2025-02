DIRETTA RIMINI ASCOLI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo adesso alla diretta di Rimini Ascoli da un punto di vista statistico, questo perché potremmo finalmente vedere i trend che accompagnano le due squadre prima del fischio iniziale dell’arbitro. Iniziamo con il Rimini che è una delle squadre più prolifiche del campionato con quasi due gol segnati ogni partita e che si traduce grazie ad un sapiente possesso palla, il migliore del campionato con quasi il 55% di media ogni settimana. Inoltre abbiamo anche un altro indizio: quasi 400 passaggi riusciti ogni settimana.

L’Ascoli anche punta molto sul possesso palla, ma a differenza dei romagnoli non va oltre i 300 passaggi completati nell’arco di un’intera partita. Questo potrebbe dire che assisteremo ad una partita davvero molto avvolgente, ma andrà davvero cosi? Cerchiamo di scoprirlo nel prossimo aggiornamento della diretta di Rimini Ascoli, il fischio di inizio sta per cominciare! Ovviamente proprio come voi, non vogliamo assolutamente perderci questa attesissima sfida. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Rimini Ascoli, dove vedere la partita in streaming video

Per seguire la diretta Rimini Ascoli delle 19.30 sarà necessario che tutti i tifosi e gli interessati siano in possesso di un abbonamento ai servizi di Sky Sport, questo permetterà di potersi sintonizzare sui canali Sky Sport Calcio o Sky Sport, o collegarsi alle piattaforme di streaming SkyGo o NowTv.

Analisi delle due squadre

La diretta Rimini Ascoli sarà valida per la ventiseiesima giornata del girone B di Serie C e mette a confronto due squadre che stanno lottando per giocarsi i playoff a fine stagione così da poter sperare nella promozione in Serie B, entrambe le squadre occupano già posizione playoff ma il distacco dalle inseguitrici è quasi nullo, i padroni di casa occupano il 9° posto con 31 punti mentre gli ospiti sono 10° con 30 punti.

Il loro stato di forma poi non è dei migliori e come per gran parte della stagione è altalenante con le due formazioni che hanno difficoltà nel inanellare lunghe serie di partite positive, il Rimini si presenta dopo l’ennesimo pareggio, il sesto consecutivo, 1-1 con il Perugia, mentre l’Ascoli e riuscito a vincere 2-1 con il Carpi dopo 5 partite di fila senza essere riuscito a raggiungere i 3 punti.

Formazioni Rimini Ascoli, le probabili scelte

Per la diretta Rimini Ascoli dello Stadio Romeo Neri la squadra di casa dovrebbe essere schierata da Antonio Busce secondo il suo 3-5-2 con Colombi in porta, Megelaitis, Bellodi e Lepri il trio di difensori centrali, Cinquegrano e Longobardi gli esterni con Fiorini, Malagrida e Langella a completare il centrocampo, coppia d’attacco formata da Parigi e Ubaldi.

Gli ospiti invece dovrebbero approcciarsi alla gara con il 4-3-3 di mister Domenico Di Carlo con Raffaelli tra i pali, Alagna e Adjapong i due esterni bassi con Menna e Curado difensori centrali, Carpani, Bando e Varone in mezzo al campo, tridente offensivo formato da Marsura e Silipo sulle fasce e Corazza riferimento centrale

Quote Rimini Ascoli, pronostico finale

La diretta Rimini Ascoli è una gara che ci si può aspettare essere poco emozionante, entrambe le squadre hanno bisogno di punti ma anche di riuscire a invertire il momento non eccessivamente positivo che stanno vivendo, gli ospiti potrebbero averlo già fatto con la vittoria nell’ultima partita e quindi essere considerati favoriti ma arrivavano da una serie maggiore di risultati negativi rispetto ai padroni di casa.

Con un pareggio però entrambe potrebbero venire recuperati e superati dalle avversarie per questo alla fine è probabile che una delle due squadre trionfi, magari con un risultato che vede un solo gol di scarto, magari realizzato negli ultimi minuti. Alla vittoria del Rimini è stata data una quota di 2.65, per la vittoria dell’Ascoli invece la quota è di 2.49 mentre la quota più alta è quella del pareggio a 3.00