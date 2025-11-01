Diretta Rimini Bra streaming video tv: orario, probabili formazioni, risultato live e quote per la Serie C, oggi sabato 1 novembre 2025

DIRETTA RIMINI BRA (RISULTATO 1-2): ACCORCIA ASMUSSEN

Inizia la ripresa tra Rimini e Bra. Infortunio grave alla caviglia per Nesci, al suo posto entra Cucciniello. Rimino che attacca a testa bassa ma non riesce a pungere. Capac per Piccoli che allunga la sfera a Lepri, tiro a giro che sibila il palo. Palla in mezzo, non ci arriva Asmussen. Cinque minuti alla fine. Asmussen! Accorcia il Rimini! Sponda di D’Agostini e palla in rete. Termina il match. (agg. Umberto Tessier)

RADDOPPIA SINANI!

Inizia il match tra Rimini e Bra. Bassoli allunga per Boli, da pochi passi di testa la mette fuori. Fiordaliso ammonito dopo il fallo su Leoncini. Brambilla ci prova dal limite, sfera fuori davvero di un soffio. Piccoli in mezzo per Fiorni, ottimo anticipo di De Santis. Azione personale di Sinani che calcia, chiude bene il Rimini. Infortunio per Minaj che forse deve uscire. Di Biase! La sblocca il Bra! Bel gol di Di Biase che con il destro non lascia scampo al portiere avversario. Sinani! Raddoppia il Bra. Palla in mezzo dalla sinistra e tiro al volo. (agg. Umberto Tessier)

Sky Sport ci offrirà la diretta Rimini Bra in tv, questa già delicata sfida salvezza per gli abbonati sarà quindi disponibile anche con la diretta streaming video.

SI COMINCIA!

Pochi minuti alla diretta Rimini Bra, allo stadio Romeo Neri tanta tensione per la situazione di due squadre che devono lottare per salvarsi e che non si conoscono nemmeno tantissimo, visto che ci sono due precedenti che sono datati e che i due allenatori, Filippo D’Alesio e Fabio Nisticò, prima di oggi non si erano mai incrociati. Le uniche due partite tra queste due squadre risalgono alla stagione 2013-2014: eravamo nel girone A della Seconda Divisione Lega Pro, dunque tutto diverso anche per l’organizzazione di questo campionato che dall’anno seguente era tornato a essere unico.

Il Rimini aveva vinto entrambe le partite: quella in Romagna, valida per la seconda giornata, addirittura per 4-1 con un gran primo tempo nel quale avevano segnato Pierluigi Baldazzi, Marco Spinosa e Francesco Nicastro, già alla terza rete del suo campionato. Nella ripresa l’autorete di Stefano Prizio aveva fissato il risultato, il Bra aveva precedentemente segnato con Daniele Tettamanti; più equilibrata la sfida in Piemonte ma comunque vinta dagli ospiti, oggi dunque i giallorossi potrebbero prendere un risultato diverso ma sarà il campo a dirci se sarà così, al campo tra l’altro ci riferiamo subito perché la diretta Rimini Bra può prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

È GIÀ UNA SFIDA SALVEZZA

Inutile girarci attorno: ci saranno già esigenze di classifica molto forti a rendere delicata la diretta Rimini Bra, partita della dodicesima giornata per il girone B del campionato di Serie C attesa per le ore 17.30 di oggi pomeriggio, sabato 1 novembre 2025, naturalmente allo stadio Romeo Neri della città romagnola.

Per il Rimini logicamente è un macigno la pesante penalizzazione in classifica che colloca i romagnoli all’ultimo posto e ancora sotto zero in termini di punti (-1), nonostante un cammino tutto sommato più che dignitoso sul campo, come ha confermato anche il pareggio a Campobasso nella scorsa giornata, servirà però un cammino eccellente per giocarsi anche solo i playout.

Il Bra invece è una neopromossa che non frequentava la Serie C dagli anni Quaranta del secolo scorso. Questo campionato è quindi una splendida avventura per i piemontesi, ben consapevoli che ci sarà da lottare duramente per ottenere la salvezza. Adesso c’è una mini striscia positiva di due pareggi, che sarebbe prezioso rafforzare oggi.

Per il Rimini questa è una partita da vincere per ricucire il gap da una delle rivali, per il Bra invece sarebbe già molto utile tenere le distanze sul fanalino di coda: ecco perché, nel primo giorno di novembre, la diretta Rimini Bra potrebbe valere già un’indicazione non banale nel lungo cammino verso la salvezza…

PROBABILI FORMAZIONI RIMINI BRA

Filippo D’Alesio dovrebbe affidarsi a un modulo 3-5-2 nelle probabili formazioni della diretta Rimini Bra. Per i padroni di casa scegliamo alcuni ruolo di riferimento: il portiere Vitali; Lepri centrale difensivo; Fiorini nel cuore del centrocampo; infine le due maglie da titolari in attacco potrebbero andare per il Rimini a Capac e Boli.

Dall’altra parte, il Bra di mister Fabio Nisticò potrebbe a sua volta affidarsi al 3-5-2. Il portiere Franzini e in attacco Minaj e Sinani potrebbero essere gli estremi opposti, collegati dall’asse che passa per De Santis nel cuore della difesa piemontese e capitan Tuzza come riferimento nel centrocampo del Bra.

PRONOSTICO E QUOTE

Differenze non eccessive fra i tre segni nel pronostico secondo Sisal sulla diretta Rimini Bra. Potrebbero essere favoriti i padroni di casa, quindi ecco il segno 1 a quota 2,10, ma le altre due ipotesi non sono lontane, con il segno 2 a 3,20 in caso di gioia piemontese e il pareggio che vale invece 3,30.